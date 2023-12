Netflix Kijktip: Bad Surgeon - van de ene verbazing in de andere

Netflix heeft dit jaar geen enorm grote true crime-hits gehad, maar als we een suggestie mogen doen, dan is Bad Surgeon: Love under the Knife zeker een docu die een praatje bij de koffie-automaat waard is. Het is moeilijk om heel frivool over deze documentaire te praten, omdat er echt heel erge dingen zijn gebeurd, maar Bad Surgeon is wel een documentaire waarbij je van de ene verbazing in de andere valt.

Obama after watching “Bad Surgeon” on Netflix. pic.twitter.com/A3KawcRnJ6 — Siete Cinco (@SieteCinco1) November 30, 2023

Bad Surgeon: Love under the Knife Je kunt je in deze docu namelijk over heel veel dingen verbazen. Een journaliste die denkt dat de paus haar gaat trouwen, een chirurg die zegt dat hij Princess Diana had kunnen redden: alleen die twee dingen al, zijn wat omhoog getrokken wenkbrauwen waard. Maar ondanks de soms vrij hilarische vertelling over de liefde, die overigens ook een zwart randje kent, is het vooral de bizarre manier waarop iemand zoveel intelligente mensen compleet voor het lapje heeft gehouden maar één ding te noemen: een tragedie. Bad Surgeon gaat over Paolo Macchiarini, een Italiaanse topchirurg die plastic luchtpijpen ontwikkelde en dan vervolgens via een operatie bij mensen plaatste. Het idee van die luchtpijp van plastic was dat er een soort cellen opzaten die dan vanzelf zouden groeien tot een soort regenererende organen. Het idee is heel goed: het is ook een droom van veel mensen om organen op deze kunstmatige, maar toch ergens ook natuurlijke manier te kunnen laten groeien. Het zou immers een groot scala aan problemen kunnen oplossen.

True crime-docu Als je echter iets heel graag wil, dan kun je een soort tunnelvisie ontwikkelen en laten we het erop houden dat dat precies is wat er mis is gegaan met deze Bad Surgeon. De documentaire laat diverse mensen aan het woord die om heel nare omstandigheden kennis hebben gemaakt met deze man en waarvan de omstandigheden ook bepaald niet verbeterden na hem te hebben ontmoet. De documakers van Netflix spreken de juiste mensen om het verhaal in beeld te brengen, en weten ondanks dat het verhaal enerzijds ook iets komisch heeft, juist ook de tragedie goed in beeld te brengen. Voelt het soms wat schizofreen, zeker, maar alles laat je je zo verbazen, dat het eigenlijk vooral die verbazing is die je voelt terwijl je dit helse verhaal ziet ontvouwen.

These look like the cheap ass pipes under my sink. #badsurgeon was putting them in people?! pic.twitter.com/WlDbfMCQ9X — MsDawn007 (@MsDawn0070) November 30, 2023

Een gitzwart verhaal Het is wederom een true crime-docu waar mensen over zullen spreken, hoewel Bad Surgeon het niet zo goed zal doen als een Dahmer of een Making a Murderer. De journaliste zal sowieso een onderwerp zijn van gesprek, maar natuurlijk ook die dader, die regelmatig doet denken aan de Tinder Swindler als we naar zijn karakter kijken, maar helaas ook naar Dahmer als we naar zijn daden kijken. Het is een bizar, weerzinwekkend verhaal waarin sommige details worden prijsgegeven die je nog lang bij gaan blijven. Het einde is overigens wat taaier qua stof dan het begin, maar Bad Surgeon: Love under the Knife is absoluut het kijken waard. Nog een kleine waarschuwing voordat je kijkt: er zitten wat momenten in waarin de hoop gloort op de horizon, maar over het algemeen is dit een gitzwart verhaal. Wel een verhaal dat absoluut verteld en dus ook gezien moet worden, maar laat je door de vele online grapjes niet te veel op het verkeerde been gezet worden.