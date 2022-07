Netflix down, en nu?

Streamingdienst Netflix heeft een storing. Precies op vrijdagavond merkten abonnees dat de browserversie van de dienst niet werkt en een foutmelding geeft. Ook de app lijkt niet overal te werken. Bij onze redactie werkt hij op een smartphone nog goed, maar met AppleTV werkt het niet. Wil je op vrijdagavond even ontspannen met een nieuwe romcom, die laatste afleveringen Stranger Things kijken of even naar de Engelse stoere mannen van Peaky Blinders kijken, dan kom je er slecht vanaf. Netflix weigert vanavond dienst.

Storing op Netflix Op Allestoringen is een flinke piek te zien in het aantal gemelde storingen bij Netflix door het hele land. De rode N heeft duidelijk problemen, al is het onbekend om wat voor problemen het gaat. Twitter had gisteren ook al een flinke storing waardoor het social medium uren niet beschikbaar was. IT'ers op vakantie? Hackers die het op de diensten gemunt hebben? Het is onduidelijk, maar het lijkt wat te rommelen. Hopelijk is Netflix weer snel online. Zeker aan het begin van het weekend is het lekker om even afscheid te nemen van de werkweek en je even onder te dompelen in een van de vele werelden die de streamingdienst gecreëerd heeft.

Even wat anders kijken Je moet nu dus even uitwijken naar een andere streamingdienst, of alleen op je telefoon kijken. Genoeg andere keuze hoor. Op HBO Max is nu de indrukwekkende docu The Salt of the Earth te zien, op Disney+ de film Bob's Burgers en op Videoland al een tiental afleveringen van B&B Vol Liefde. Naast natuurlijk bestaande content zoals Star Wars of de Marvel-films op Disney+ en Westworld of Euphoria op HBO Max. Of je kunt een boek lezen, met vrienden afspreken of gamen natuurlijk. De games van Netflix lijken het nog gewoon te doen.