Mysteryland maakt volledige line-up voor de 2025 editie bekend

Ga op een nieuwe reis met Mysteryland

Als pionier van elektronische muziekfestivals wereldwijd blijft Mysteryland evolueren en trouw aan haar ethos: ‘Yesterday is history, today is a gift, tomorrow is a mystery’. Mis deze baanbrekende editie niet.

Tickets gaan op 26 februari om 12:00 uur in de verkoop via mysteryland.com, het festivalseizoen is om de hoek!