Mad Max-opvolger Furiosa: de trailer en wat we tot nu toe weten

In 2024 krijgt Mad Max eindelijk zijn opvolger. Mad Max is van origine een filmreeks uit de jaren ‘80 (waarvan de eerste film zelfs al in 1979 verscheen. In 2015 kwam er echter een soort remake, Mad Max: Fury Road , al mag het niet helemaal een remake genoemd worden. Eigenlijk een nieuw tijdperk voor Mad Max en daar zijn we nog altijd zeer van gecharmeerd: zowel de chrome-editie als de variant in kleur. Het ontving zelfs een Oscar: of zes. Nu krijgt de variant uit 2015 een opvolger, maar die is niet wat je denkt.

Geen Tom Hardy

Die opvolger is namelijk eigenlijk een prequel en die heet Furiosa: A Mad Max Saga. Tom Hardy is niet van de partij, want ondanks dat hij een geweldige Mad Max neerzet, is dit geen film waarin Max zelf de hoofdrol speelt. Die is namelijk voor Furiosa. Furiosa was ook in de ‘eerste’ film met Hardy te zien, maar werd gespeeld door een andere actrice. Toen was het Charlize Theron: nu is het Anya Taylor-Joy, de actrice met het opvallende uiterlijk die onder andere bekend werd door haar hoofdrol in Netflix-serie The Queen’s Gambit.

Het is namelijk een verhaal over Imperator Furiosa toen ze nog een wat jonger Furiosaatje was. We weten natuurlijk wat ze in Fury Road is: verantwoordelijk voor de logistiek van de stad, en specifiek het vervoeren van olie van Gas Town naar de Citadel. Ooit was de frontvrouw van het leger van Immortan Joe, maar ze neemt het tegen hem om op de Five Wives te redden. En dat vinden we tof: ze is een sterke vrouw die deze toch wel wat ouderwetse filmfranchise (op sommige vlakken) een heel gepast beetje feminisme geeft. Reden dus om haar d’r eigen film te geven, waarin we zien hoe ze die stevig in haar schoenen staande dame is geworden.