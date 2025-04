M3GAN 2.0: de moordlustige AI-pop keert terug, maar dit keer is ze niet alleen

Bekende én nieuwe gezichten

Naast terugkerende castleden Brian Jordan Alvarez en Jen Van Epps, zijn er ook nieuwe rollen voor onder meer Ivanna Sakhno (Ahsoka), Aristotle Athari (SNL) en Jemaine Clement (What We Do in the Shadows). En uiteraard is Amie Donald terug in de iconische rol van M3GAN 2.0, met stemwerk van Jenna Davis.

De verwachtingen zijn hoog gespannen: de eerste M3GAN-film opende in 2023 met $30,4 miljoen in het openingsweekend en haalde uiteindelijk meer dan $180 miljoen wereldwijd binnen.

M3GAN 2.o zie je vanaf 26 juni 2025 in de bioscoop.