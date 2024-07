Nieuwe film Afraid doet je twee keer nadenken over een Ring-deurbel

Blumhouse is bekend geworden door een heleboel films: M3GAN, Get Out, Insidious en natuurlijk Paranormal Activity. De nieuwe film van de studio doet wat aan Paranormal Activity denken, omdat het alles te maken heeft met smarthomeapparaten: Afraid gooit echter ook nog wat AI in de mix.

Afraid

Regisseur Chris Weitz komt met een film waarin allerlei smarthome-apparaten doen alsof ze behulpzaam zijn, terwijl ze in werkelijkheid het leven van de bewoners zuur maken. John Cho en Katherine Waterston zijn erin te zien en waarschijnlijk wordt dit een film die veel te realistisch voelt, gezien de smarthome-apparaten waarmee we onszelf dagelijks omringen. Afraid is vanaf 30 augustus te zien.