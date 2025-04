LEGO Masters Academy opent in LEGO House: van tv-show naar echte ervaring

Het LEGO House in Billund opent op 17 september 2025 de LEGO Masters Academy: een interactieve ervaring waarin fans van alle leeftijden hun creativiteit, techniek en samenwerking op de proef kunnen stellen – geïnspireerd op de populaire tv-show LEGO Masters.

LEGO House, ook wel The Home of the Brick, heeft al een stevige reputatie als hét walhalla voor LEGO-liefhebbers. Met de introductie van de LEGO Masters Academy krijgt het belevingsmuseum er een gloednieuwe, competitieve dimensie bij. De ervaring is de grootste uitbreiding van LEGO House sinds de opening in 2017 en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het LEGO Entertainment-team achter de tv-show.

Stap in een echte LEGO Masters-studio

De LEGO Masters Academy is een beleving die de studio van de tv-show nabootst – compleet met kleurrijke trappen, reusachtige brick-lampen, bouwtafels en bakken vol steentjes. Bezoekers worden uitgedaagd om hun bouwskills te verbeteren in een reeks van vier niveaus, van familieplezier tot het niveau van een echte LEGO Master Builder.

Vier niveaus voor elke bouwer

Family Fun. Voor gezinnen en casual bouwers die samen creatief willen zijn. Plezier en samenwerking staan centraal, begeleid door LEGO House Play Agents. Foundation Skills. Voor wie z’n vaardigheden wil aanscherpen. Deze sessies stimuleren creatief denken en laten je kennismaken met nieuwe technieken – zonder instructieboekjes. Advanced Building. Voor zelfverzekerde bouwers die zich willen verdiepen in complexe technieken. Sommige sessies worden zelfs gegeven door een officiële LEGO Master Builder. Master Level. Voor de fanatiekelingen en toekomstige productontwerpers. Samen met Master Builders werk je aan high-level uitdagingen – zoals in de show zelf.

Wat deze experience uniek maakt, is dat bezoekers hun bouwwerken voor het eerst ook mee naar huis mogen nemen. Daarnaast zullen er gedurende het jaar regelmatig gastoptredens zijn van LEGO Masters-deelnemers, juryleden en designers.

Meer dan bouwen: leren, delen en groeien

Deze nieuwe LEGO Masters Academy combineert educatie, entertainment en merkbeleving op een innovatieve manier. Elke sessie stimuleert niet alleen bouwen, maar ook samenwerking, storytelling en het delen van je creaties. Social media speelt hierbij een rol: bezoekers worden aangemoedigd om hun werk online te delen, wat de zichtbaarheid van LEGO als creatief merk alleen maar versterkt.

Volgens Kathrine Kirk Muff, Managing Director van LEGO House, is het doel duidelijk: “We willen de werelden van entertainment en leren samenbrengen. De Academy is bedoeld om een nieuwe generatie bouwers te inspireren en hun creativiteit naar een hoger niveau te tillen.”

Praktische info

LEGO Masters Academy is een extra ticketed experience binnen LEGO House, met prijzen afhankelijk van het gekozen niveau. Tickets zijn beschikbaar via legohouse.com en de eerste sessies starten vanaf 17 september 2025. De ervaring vindt plaats op de begane grond van LEGO House in Billund, Denemarken.