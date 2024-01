​LEGO House in Billund komt met nieuwe experience op gebied van duurzaamheid

LEGO House trapt het nieuwe jaar af door samen met het ‘Build the Change’ initiatief van de LEGO Groep een nieuwe experience te introduceren. Hierin staat cognitief ‘Learning Through Play ‘centraal.



LEGO House werd in 2017 geopend als ultieme LEGO ervaring in Billund, Denemarken, waar de LEGO steen meer dan 90 jaar geleden werd uitgevonden. Sinds de opening is LEGO House blijven evolueren en nu is er dus een nieuwe experience in de Blue Zone van LEGO House beschikbaar voor fans van alle leeftijden.

Duurzaamheid en biodiversiteit



De nieuwe activiteit inspireert LEGO fans van alle leeftijden om hun ideeën over actuele thema's zoals duurzaamheid en biodiversiteit te uiten. Deze toevoeging onderstreept het streven van LEGO House om ervaringen te bieden die leren door spelen bevorderen en onderscheidt zich door een opvallend fysiek ontwerp en het gebruik van geavanceerde technologie achter de schermen.

De activiteit blijft evolueren op basis van bezoekersfeedback. Bij het betreden van de nieuwe zone van LEGO House verwelkomt een LEGO minifiguur je met creatieve uitdagingen, zoals het ontwerpen van een milieuvriendelijk voertuig op basis van bananenschillen. Met een scala aan kleurrijke LEGO stenen creëer je jouw innovatieve ontwerp, dat vervolgens digitaal wordt geanimeerd en weergegeven op een groot scherm.