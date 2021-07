Kijken: dit zijn de 5 leukste dingen op je tv deze zomer

De eerste regio's in Nederland hebben zomervakantie en dat betekent op televisie meestal dat er weinig fatsoenlijks meer wordt uitgezonden. Gelukkig komt daar de laatste jaren verandering in. Steeds vaker starten ook programma's juist in de zomer. Het bekende Zomergasten bijvoorbeeld, maar er is nog veel meer. Nu het EK voetbal over is hebben we bijvoorbeeld nog een ander groot sportevenement om letterlijk naar uit te kijken. En er is nog veel meer!

Deze 5 dingen zie je op tv in de zomer van 2021

Ben je gewoon aan het werk deze zomer? Of vier je vakantie in eigen huis of land? Dan kun je in ieder geval op tv naar wat leuke dingen kijken. Want al is het dan komkommertijd, gelukkig komen worden er ook wat nieuwe programma's uitgezonden. Wij hebben er 5 voor je op een rijtje gezet!

1. B&B Vol liefde

B&B staat voor Bed & Breakfast en dit programma laat zich nog het beste omschrijven als een mix tussen Boer Zoekt Vrouw en Lang Leve de Liefde. In B&B Vol liefde zien we hoe 6 vrijgezelle B&B eigenaren worden gekoppeld aan 4 potentiële partners. Uitgekozen door henzelf of vrienden. Die 'nieuwe liefdes' blijven slapen en kunnen zelf vertrekken wanneer ze willen of naar huis worden gestuurd. De eerste 4 afleveringen zijn vorige week uitgezonden en het programma scoort goede kijkcijfers. Niet verwonderlijk, want het is heerlijk om naar te kijken. Het is nog niet te laat om in te stappen! B&B Vol liefde staat ook op Videoland. De presentatie is in handen van Art Rooijakkers. Have fun!

B&B Vol liefde zie je elke maandag t/m donderdag om 20.30u op RTL 4.