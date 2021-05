Kaarten voor het Eurovisie Songfestival kun je dinsdag nog scoren!

Vorige week gingen de kaarten voor het Eurovisie Songfestival in de verkoop. Het was lange tijd onzeker of er überhaupt publiek aanwezig mocht zijn, maar gelukkig is dat wel het geval. In eerste instantie konden dit weekend alleen de gelukkigen die voor de geplande editie van 2020 een kaartje hadden, een ticket voor het evenement scoren. Die verkoopronde is vandaag afgerond en ondanks de enorme animo voor kaarten vorig jaar, was het dit jaar een stuk minder onder de tickethouders. Er zijn namelijk nog 'enkele' kaarten over en dat is goed nieuws voor fans die niets liever willen dan erbij aanwezig zijn!

Laatste kaarten Eurovisie Songfestival Je maakt dus nog steeds kans op kaarten, maar je moet wel snel zijn. Voor de meeste shows zijn een beperkt aantal kaarten beschikbaar en de kans dat je bij de grote finale aanwezig kunt zijn is helemaal klein. Toch kun je je nog steeds aanmelden voor de laatste verkoopronde, die start op dinsdag 11 mei om 16.00u. Wat moet je doen? Meld je snel aan via dit formulier. De lijst wordt bij voldoende animo gesloten, maar wanneer we dit schrijven kun je je nog steeds aanmelden. Indien je in aanmerking komt om een ticket te kopen, dan ontvang je dinsdag 11 mei een mail met links en een code. Weet je nog, de tijd voor de pandemie? Vorig jaar waren de tickets voor het songfestival binnen no-time uitverkocht. Natuurlijk hadden toen ook veel internationale fans een ticket gescoord en op dit moment wil en kan waarschijnlijk niet iedereen gaan in verband met de voorwaarden die de organisatie stelt. Voorwaarden: Songfestival en Fieldlab Het Eurovisie Songfestival kan doorgaan met publiek omdat er een Fieldlab pilot evenement van is gemaakt. Dit betekent onder andere dat je een sneltest moet ondergaan van Testen voor Toegang op de dag van het evenement. Ook is het dragen van een mondkapje verplicht, behalve wanneer je op je plek zit of aan het eten en/of drinken bent. Risicogroepen zijn niet welkom, dit is bepaald door de overheid. Daaronder vallen onder andere mensen die ouder zijn dan 70 jaar en volwassenen met onderliggende ziektes. Daaronder wordt ook ernstig overgewicht geschaard. En dat valt niet bij iedereen in goede aarde, zo lezen we op Twitter. Onder andere voorvrouw van de BBB Caroline van der Plas deelt haar onvrede. Hier vind je alle voorwaarden.

Nieuwe favoriet bij de bookmakers Wekenlang was Malta de favoriet om het stokje over te nemen van Duncan, maar scoort ook Frankrijk goed in de lijstjes. De voorspellingen van de wedkantoren zitten er vaak dichtbij, hoewel de puntentelling bestaat uit een deel van de jury en een deel van het publiek. Er kan dus altijd nog een grote verrassing uit de hoed komen. De Franse zangeres Barbara Pravi zingt tijdens de finale de mooie chanson Voilà. Mocht Frankrijk er echt met de winst vandoor gaan, dan kunnen Nederlandse fans misschien in ieder geval nog afreizen naar Parijs volgend jaar. Verder scoort Malta nog steeds goed en dat geldt ook voor de inzending van Zwitserland Frankrijk won in 1977 voor het laatst. Onze eigen Jeangu Macrooy maakt helaas nog weinig indruk volgens de wedkantoren. Gaat de Franse Barbara Pravi er met de winst vandoor? We weten het over een kleine 2 weken, want de finale vindt op 22 mei plaats! Stiekem hopen wij trouwens nog steeds dat er iets klopt van het gerucht dat Lady Gaga komt optreden tijdens de finale van het Songfestival! To be continued.... Fotocredits header: RINSE FOKKEMA