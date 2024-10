Joker 2 verschijnt nu al op platforms om de film thuis te kijken

Folie a Deux

Tegelijkertijd start nu het binnenzit-seizoen en is het niet ondenkbaar dat mensen de film (die ook een vrij lange zit is) thuis wel graag een kans geven. Het kan dus stiekem best slim zijn om Joker en zijn Jokerinnetje naar video-on-demand-diensten te laten komen. Wie weet krijgt hij alsnog een soort cultopleving: dat is iets dat we in de bioscoop in ieder geval niet meer verwachten. Lees ook onze review van Joker 2: Folie a Deux.

29 oktober verschijnt Joker 2 op video-on-demanddiensten en de verwachting is dat de film tussen kerst en oud en nieuw op de streamingdienst HBO Max staat.