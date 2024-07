Nieuwe Joker: Folie À Deux-trailer toont strijdlustige Harley Quinn

Het is geen geheim dat The Joker in zijn nieuwe film Joker: Folie À Deux in het gevang komt te zitten. Of eigenlijk: Arkham Asylum, dat tussen een psychiatrische inrichting en gevangenis inzit. In de nieuwe, tweede trailer van de film zien we hoe Harley Quinn er is voor haar mannetje. Ze doet haar best strijdlustig te zijn, dat is duidelijk.

Joker: Folie À Deux

“Als je lacht, dan lacht de hele wereld met je mee” is de tagline van de nieuwe Joker-film, waarin Joaquin Phoenix net als in het eerste deel waarschijnlijk weer de sterren van de hemel speelt. Dit zegt Warner Bros over de film: “Joker: Folie À Deux laat Arthur Fleck zien die is opgenomen in Arkham in afwachting van zijn proces voor zijn misdaden als Joker. Terwijl hij worstelt met zijn dubbele identiteit, stuit Arthur niet alleen op ware liefde, maar vindt hij ook de muziek die altijd al in hem zat.”

In de film spelen ook Oscargenomineerden Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin) en Catherine Keener (Get Out), naast Zazie Beetz, die we eerder zagen in Joker. Todd Phillips is de grote man achter de film, maar Joker is natuurlijk een DC-personage uit de bekende comics van Batman. De film, die speciaal op IMAX-formaat is gefilmd, verschijnt op 2 oktober.