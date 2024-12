Jeroen’s Abandoned Adventures scoort goed op HBO Max & Discovery

De lokale productie Jeroen’s Abandoned Adventures met Jeroen van Koningsbrugge was vanaf 12 november 2024 te zien op HBO Max en bij Discovery. Op HBO Max staat het programma sinds de première tot vandaag telkens hoog in de top 25 van meest bekeken shows. En op Discovery, de televisiezender, is het de best scorende lokale productie ooit.

Jeroen’s Abandoned Adventures

De premiere van de eerste aflevering trok bij Discovery maar liefst gemiddeld 211.047 kijkers (6+). Wat Jeroen’s Abandoned Adventures ook de best bekeken uitzending maakt bij Discovery sinds Running Wild With Bear Grylls. Dat was op 7 januari 2016 met gemiddeld 240.036 kijkers. De tweede aflevering had binnen de doelgroep man 25-54 een marktaandeel van 7,0% op het tijdstip van uitzenden. En was daarmee het vierde best bekeken programma van alle televisiezenders van Nederland.