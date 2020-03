I Am Not Okay: een karikatuur van Netflix

Netflix heeft er weer een nieuwe stralende ster bij: I Am Not Okay. Het is een coming-of-age-serie die alles in zich heeft wat een lekkere avondbinge moet hebben: tieners met problemen, drama en superkrachten. I Am Not Okay is echter meer dan een soort samenraapsel van 13 Reasons Why, Stranger Things en Atypical.



I Am Not Okay

I Am Not Okay laat je het verhaal van de jonge Sydney volgen. Het meisje is een gewone tiener met allerlei problemen die zich nu eenmaal de kop opsteken in highschool, maar dat verandert als ze ontdekt dat ze superkrachten heeft. Tenminste: het mooie is dat de tienerproblemen blijven, want dit komt er vooral bovenop.

Meer is het ook niet, en dat is het mooie aan I Am Not Okay. Netflix heeft zo overduidelijk precies door dat we ons allemaal enerzijds weer even willen verplaatsen in het moment waarop we zelf die leeftijd hadden, terwijl we anderzijds een zucht van verlichting slaken dat we ons niet meer nerveus hoeven te maken over problemen die eigenlijk al na een week totaal non-existent zijn. Netflix weet dat we van coming-of-age-drama genieten en steekt dat niet onder stoelen of banken.