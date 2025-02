Hel of hotel: realityserie scoort ruim 1.000.000 streams in eerste week op NPO Start

De nieuwe realityserie Hel of hotel (EO) is een ongekend succes op NPO Start. Binnen de eerste week is de serie ruim een miljoen keer bekeken op het gratis streamingplatform van de publieke omroep. Dit maakt het een van de best bekeken titels van het jaar op NPO Start.

Een unieke realityserie met BN’ers en ex-gedetineerden

In Hel of hotel worden zes bekende Nederlanders samen met een groep gerehabiliteerde ex-gedetineerden opgesloten in een voormalige gevangenis. Het doel? Samen een vervallen gebouw omtoveren tot een volwaardig hotel. Wat begint als een uitdaging in teamwork en doorzettingsvermogen, ontwikkelt zich tot een diepgaand sociaal experiment waarin persoonlijke verhalen, wederzijds begrip en confrontaties met het verleden centraal staan.

De serie biedt een unieke kijk op tweede kansen en resocialisatie, terwijl de deelnemers worden geconfronteerd met hun eigen vooroordelen. De dynamiek tussen de BN’ers en de ex-gedetineerden zorgt voor emotionele en soms ook confronterende momenten. Door deze insteek wordt Hel of hotel niet alleen een spannende en meeslepende realityshow, maar ook een maatschappelijk relevante serie die aanzet tot discussie.

De serie is een van de eerste titels die exclusief ontwikkeld is voor NPO Start, vergelijkbaar met eerdere successen zoals de documentaireserie De restaurantmoord (KRO-NCRV). Dit betekent ook dat de serie direct in zijn geheel beschikbaar is op het platform, zodat kijkers zelf kunnen bepalen wanneer en hoe ze kijken.