HBO gaat films en series niet meer versneld afspelen

Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nooit bij stil gestaan heb, maar door een verschil in de uitzendstandaarden worden films en andere video content die oorspronkelijk opgenomen zijn met een framerate van 24 beelden per seonde (fps) in Europa tijdens het afspelen met 1 beeld per seconde versneld om te voldoen aan de Europese uitzendstandaard van 25 fps. Dat lijkt een detail, maar het betekent ook dat de audio 4 procent sneller afgespeeld wordt. Daardoor klinken concerten, maar ook stemmen en andere audio, anders.

24 fps content op 25 fps bij HBO Max

Met de komst van DVD’s en streaming diensten werd het verschil tussen de framerates pas echt een issue. Inmiddels is, door de introductie van HDTV 24 fps de geldende standaard geworden. Echter, soms gaat het nog mis. Dat merkte 3FM DJ Mark van der Molen onlangs op.

Wat bleek? HBO Max zendt bepaalde series en films nog steeds uit met een framerate van 25 fps. Ofwel, de versnelde versies van het origineel. In een tweet liet de DJ het verschil tussen 24 en 25 fps uitzendingen van Game of Trones zien, en horen. Ook sprak hij HBO Max via die tweet daarop aan.