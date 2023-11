Haal de Rolling Stones in je huiskamer met Snapchat

De Stones denken nog altijd niet aan stoppen. De mannen zijn al in, of tegen, de 80 maar brachten enkele weken geleden voor het eerst in achttien jaar nog een nieuw album uit, Hackney Diamonds. Niet meer met de vaste drummer, Charlie Watts, want heeft ons helaas in 2021 verlaten. Of Jagger, Wood en Richards ook weer op tournee gaan is nog niet bekend. Het zou, ondanks hun hoge leeftijd, zomaar kunnen. Vorig jaar (2022, red.) stonden ze namelijk nog op diverse live podia te springen. Nou ja, iets minder hoog en ver dan 50 jaar gelden, maar toch.

AR-privéconcert van de Stones

Voor de liefhebbers - die Hackney Diamonds natuurlijk al lang in hun platenkast hebben staan - is er nu de mogelijkheid om de Stones in de huiskamer te halen. Nee, natuurlijk niet de mannen zelf, in levende lijve, maar dankzij Snapchat kun je hun 3D-avatars zingend en swingend in huis halen. Je moet wel goed kijken, want de 3D-Bitmoji's van de Stones zien er zo'n 50 jaar jonger uit.

Om de release van het nieuwe album van de Stones, Hackney Diamonds, te vieren, heeft Snap's AR-studio een augmented reality-ervaring (AR) gemaakt, die overal te wereld beschikbaar is. Deze AR-ervaring maakt gebruik van Snap's innovatieve AR-technologieën, zoals 3D Bitmoji Lens. Daarmee kun je via je 3D-avata live communiceren in augmented reality.

Hoe dan?

Wanneer je Snapchat opent en de Rolling Stones Lens selecteert, dan start je een exclusieve ervaring waar Snapchat-gebruikers van alle generaties van kunnen genieten: Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood verschijnen dan als 3D Bitmoji's voor je neus en spelen hun nieuwste hit Angry. Ook je eigen Bitmoji wordt op het scherm getoond, zodat je samen met de band op het podium kunt dansen. Meezingen is wel op eigen risico, LOL.

Om de Rolling Stones AR-ervaring te ontgrendelen moet je de volgende stappen volgen:

- Open de Snapchat-camera

- Selecteer de lens "Rolling Stones Bitmoji Show"

- Dubbeltik om het glas van je scherm virtueel te "breken" om de ervaring te starten!

- Kijk hoe de 3D Bitmoji's van de Rolling Stones band virtueel door je scherm breken voor een privéconcert! Maak een Snap en plaats het in je Story of Spotlight