Ook na meer dan 60 jaar zijn de Stones nog niet klaar

In de jaren 60 van de vorige eeuw waren de Roling Stones jarenlang in ‘gevecht’ met de Beatles om de nummer 1 plek van de beste en meest succesvolle rockband. De Beatles hielden die strijd vol tot het eind van dat decennium en vielen toen uit elkaar. De Stones daarentegen gingen vrolijk door. En dat doen ze nu, meer dan 50 jaar later, nog steeds. Inmiddels zijn het allemaal dikke zeventigers of tachtigers. De drummer, Charlie Watts, is ons in 2021 al ontvallen, maar dat betekende niet dat de Stones toen de pin erin hakten en met pensioen gingen. In tegendeel, deze week verschijnt weer een nieuw album van de band die inmiddels de strijd met de Beatles al lang in hun voordeel beslecht hebben.

Hackney Diamonds: eerste nieuwe Stones album sinds 2005

Morgen (woensdag 6 september) wordt het nieuwe album van de Rolling Stones gepresenteerd: Hackney Diamonds. Dat gebeurt tijdens een livestream op YouTube. Speciaal voor die gelegenheid zal de presentator van de Tonight Show, Jimmy Fallon, de band tijdens die presentatie interviewen. Het is overigens al 18 jaar geleden dat de Stones een studio-album uitbrachten en het 31e studio-album van de band. Daarnaast maakte de band ook nog 28 compilatie-albums en tientallen video-albums, muziekvideo’s en box-sets. En maar liefst 121 singels. Daar komt woensdag dus nummer 122 bij.

Op het eigen X-account (Twitter) van de Stones kondigt de band de komst van het album aan. Ze noemen het een nieuwe periode in hun geschiedenis, met nieuwe muziek. Uiteraard zullen fans, maar ook andere muziekliefhebbers, morgen met spanning voor het scherm zitten om te zien en horen wat de hoogbejaarde bandleden uit de hoge hoed toveren. Een korte preview, van 15 seconden, van het eerste nieuwe nummer is hier online al te beluisteren.