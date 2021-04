Goede week voor filmfans: 5 toffe films die nu streambaar zijn

Een goede week voor streamingdiensten: vijf toffe films die deze week zijn verschenen Hoera, de avondklok is eraf. Het weer is er echter niet naar om tot in de late uurtjes buiten te hangen. Geen probleem, de streamingdiensten geven je deze week alle reden om wat vrienden uit te nodigen voor een filmavond. En als je bijvoorbeeld je kind(eren) over de vloer hebt dit weekend, dan is er ook nog een heel toffe kinderfilm om samen te kijken. Antebellum (1 mei op Amazon Prime Video) Heb je zin in een ongemakkelijk gevoel? Kijk dan naar de thriller Antebellum met een geweldige hoofdrol van Janelle Monáe. Het gaat over een schrijfster die in de huidige tijd leeft, maar nogal heftige dromen heeft. Hierin is ze een slaaf in de Deep South. Het lijkt steeds meer alsof ze niet meer uit die dromen kan wakker worden en ze dus een soort opgesloten zit in het slavenleven. De regisseurs achter deze film zijn vrij nieuw, maar er zitten ook mensen achter deze film die betrokken waren bij Get Out. Kortom: kijken dus.

Without Remorse (1 mei op Amazon Prime Video) Amazon Prime is bekend van bijvoorbeeld Jack Ryan, ook een serie gebaseerd op het geweldige werk van Tom Clancy. Het komt nu in samenwerking met het productiehuis van acteur Michael B. Jordan met een andere Tom Clancy-film, namelijk Without Remorse. Deze film gaat over een man die moet meemaken dat zijn zwangere vrouw wordt vermoord. Wat volgt is een klopjacht waarbij een groter, heftiger feit wordt onthuld.

Shazam (nu op Netflix) Heb je geen zin in spanning, maar wil je gewoon vermaakt worden, dan is Shazam een ideale film. Deze ietwat uit de pas lopende superheldenfilm is mede zo geweldig door de rol van Shazam, gespeeld door Zachary Levi. Shazam laat zien wat een klein jongetje nou echt zou doen als hij superheld wordt, want dat is precies wat er gebeurt in deze DC-film. Maar het is niet allemaal fun & games, want als we iets van superhelden hebben geleerd, dan is dat wel dat grote kracht gepaard gaat met.. grote verantwoordelijkheid.

Indiana Jones and the Last Crusade (nu op Netflix) Het is een klassieker die je gezien moet hebben: Indiana Jones and the Last Crusade. Zeker nu er steeds meer vorm wordt gegeven aan een nieuwe Indiana Jones-film (gelukkig wel met Harrison Ford), begint er weer veel honger te komen naar de bezigheden van de avonturier. Dit is een van de leukste films ooit, of je nu met vrienden kijkt of met wat oudere kinderen. Zeker nu we niet op vakantie kunnen is dit een toffe film om je toch even in een heel andere wereld te wanen.

Dolfje Weerwolfje (nu op Disney+) In Nederland worden ook heel af en oe leuke films gemaakt, vooral het gaat om kinderfilms. Abeltje, het Zakmes: dat zijn echte Hollandse klassiekers. Dolfje Weerwolfje is een film die misschien niet zo geniaal is, maar alsnog zeer vermakelijk. Je leert in deze film Dolfje kennen, een jongetje dat op zijn zevende verjaardag geconfronteerd wordt met een nieuwe gave: hij krijgt ineens de eigenschappen van een wolf. Hoe hij daarmee omgaat, dat wordt uiteengezet in deze film gebaseerd op het boek van Paul van Loon.

Nog eentje dan: 22 vs. Earth (nu op Disney+) Ik heb er al vijf genoemd en daarmee kom je echt het weekend wel door, maar er is ook een gloednieuwe short online verschenen die je gezien moet hebben. Het is een Pixar-short en je bent er slechts een korte tijd mee zoet. Zeker als je Soul hebt gezien, dan is deze mini-film de moeite waard. Hij draait om die ene ziel die liever niet terug wil naar aarde: 22 dus, ingesproken door Tina Fey. Veel plezier!