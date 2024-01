Fabio Wibmar dendert op een Mountainbike de Hahnenkamm van Kitzbuhel af

Wie van skiën houdt heeft vast en zeker wel eens van de de Hahnenkamm in Kitzbühel gehoord. Deze wordt beschouwd als een van de moeilijkste afdalingen in de Wereldbeker alpineskiën. Wil je zelf omlaag dan met je echt een geoefende skiër zijn.



De afdaling (Streif) van de Hahnenkamm bevat steile hellingen, smalle passages, sprongen en technisch uitdagende secties. Op de ski s het een echte uitdaging maar je kunt natuurlijk ook dit doen op een mountainbike. En dan kom je vanzelf uit bij de bekende mountainbiker en YouTube-ster Fabio Wibmer. De waaghals komt zelf uit Oost-Tirol en is opgegroeid op slechts een uur afstand van Kitzbühel. Hierdoor is hij als geen ander bekend met de uitdagingen van deze afdaling.

De Hahnenkamm afdalen op een Moutainbike in de sneeuw Afgelopen weekend maakt hij zijn droom waar om met zijn mountainbike de iconische Hahnenkamm af te dalen, Hierbij wist hij snelheden tot 107 km/u te bereiken. Fabio Wibmer: "Elke winter keek ik met mijn familie naar de afdaling op de Hahnenkamm. Een van de meest memorabele momenten voor mij was de zogenaamde 'Wall Ride' op de Steep Slope veiligheidshek door Bode Miller in 2008. Het maakte een enorme indruk op me en daar kwam dit idee vandaan, omdat ik dezelfde sensatie wilde ervaren, maar dan op een fiets." Afdalen betekent dat je alle uitdagingen van de Hahnenkamm moet overwinnen met secties als de Start slope, Mausefalle, Steep slope, Hausbergkante en de Zielsprung. Deze laatste bleek zelfs een geduchte tegenstander te zijn voor een ervaren rijder als Wibmer. Het project kostte maanden van voorbereiding over een periode van twee jaar. Het aanpassen van de fiets voor effectieve navigatie door de met sneeuw en ijs bedekte baan had de hoogste prioriteit. Elk detail werd zorgvuldig overwogen, van het afstellen van de ophanging van de fiets tot het creëren van 576 gespecialiseerde spikes voor beide wielen voor optimale grip op de sneeuw en het ijs.

Beginnen met een backflip in de sneeuw Fabio Wibmar weer: "Springen vanaf het startgebouw naar de helling was erg eng omdat ik niet zeker wist hoe de fiets zou reageren. Van boven naar beneden zijn er overal serieuze uitdagingen. Ik moest op elk punt 100% gefocust zijn." Wie onderstaande video bekijkt ziet dat zijn start al direct veelzeggend is. In de beelden is te zien hoe hij een enorme backflip uitvoert vanaf de top van het starthek, recht op de ijzige en besneeuwde piste landt en behendig zijn afdaling voortzet. Geniet van de geweldige beelden en de dito prestatie van Fabio Wibmar. Wat een held, je moet het maar durven. Met dank aan Red Bull.



Fotocredits en copyright: Red Bull / Hannes Berger / Red Bull Content Pool