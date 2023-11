Eerste F1 stratenrace in Las Vegas was een rollercoaster

Las Vegas is een stad van diepe dalen en hoge pieken. Niet alleen in letterlijke zin. De stad ligt verscholen in een diep, heet, woestijndal achter een bergketen met pieken die boven de 3,5 kilometer uitstijgen. Tot zover de geografie. Afgelopen weekend werd in de gokstad voor het eerst in 41 jaar weer een Formule 1 Grand Prix verreden. Ook dat werd een evenement met hoge pieken en diepe dalen. Van een afgelaste vrije training en het naar huis sturen van publiek tot en met een enerverende race die veel racefans in de vroege zondagochtend enthousiast aan de buis gekluisterd hield. Maar, zoals alle feestjes, lijkt ook de Las Vegas Grand Prix met een kater te eindigen. Niet op sportief gebied, maar met talloze schadeclaims van ontevreden toeschouwers.

Valse start voor Las Vegas

Het begon vrijdagochtend, Tijdens de eerste vrije training werd na amper acht minuten de rode vlag gezwaaid. Een van de tientallen dichtgelaste putdeksels bleken niet bestand tegen de zuigende kracht van een met 340 kilometer per uur voorbijrazende Formule 1 bolide. Het gevolg: de stalen putten werden letterlijk uit het asfalt gerukt en zorgden voor heel wat honderdduizenden euro schade aan de Ferrari van Carlos Sainz en Alpine van Esteban Ocon. Gelukkig bleef het bij materiele schade!

Daardoor werd de eerste vrije training afgelast en kon de tweede vrije training pas uren later van start gaan. Alle putten moesten eerst volgestort worden met beton. Toen de tweede vrije training – die voor de teams met een half uur verlengd werd – eindelijk kon starten was het al diep in de nacht in Las Vegas en waren de tribunes al leeg. Niet omdat de toeschouwers moe en onvoldaan naar bed gingen, maar omdat de organisatie van de Las Vegas Grand Prix besloten had dat de tribunes ‘om veiligheidsredenen’ leeg moesten.

Uiteraard zorgde het gedoe rondom de putdeksels ook voor de nodige leuke posts op X. Zelfs de Teenage Mutant Ninja Turtles werden erbij gesleept...