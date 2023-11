Las Vegas heeft gegokt en lijkt de verliezen

Over een week staat de eerste Formule 1 Grand Prix van Las Vegas op de kalender. Die wordt niet, zoals gewoonlijk, op vrijdag, zaterdag en zondag gehouden, maar een dag eerder – donderdag, vrijdag de trainingen en kwalificatie en de race op zaterdag. Waar de meeste grands prix weken en soms maanden van tevoren al compleet uitverkocht zijn, kun je voor de race in Vegas nog voldoende kaartjes krijgen. Sterker nog, de afgelopen dagen zijn zowel de ticket- als hotelprijzen aan een vrije val begonnen. En dan hebben we het over een prijsdaling van honderden tot meer dan duizend dollar.

En F1-race bezoeken is niet bepaald goedkoop…

Een Formule 1 weekend bezoeken is bepaald niet goedkoop. Voor een weekend ticket om een van races te bezoeken, met toegang tot de tribunes – dus geen gold of VIP ‘all access’ kaarten – moet je, exclusief reis en verblijf, al gauw denken aan een bedrag van 250 tot 500 euro. Let wel, dat en alle andere prijzen die ik hier noem, zijn gemiddelde prijzen. Afhankelijk van de zone (en tribunes) verschillen de prijzen ook per grand prix. Zo kun je in Japan al voor 65 euro een weekendticket kopen. Terwijl het duurste kaartje daar bijna 500 euro kost. Voor Zandvoort betaal je tussen de 250 en 700 euro.

Uitzonderingen, qua toegangsprijzen, zijn de grands prix van Monaco, Mexico en Austin. Daar kost een drie dagen kaartje gemiddeld al zo’n 650 euro. Toch kunnen de meeste organisatoren (en uiteraard ook de FIA en FOM) zich na elk weekend in de handen wrijven, want ondanks deze hoge toegangsprijzen raken de meeste races alle, of de meeste, tickets wel kwijt.

Wat is er dan aan de hand met de inaugurele grand prix van Las Vegas. Nota bene een race die georganiseerd wordt in dé entertainment stad van de VS. En nog wel midden in de stad en niet op het saaie circuit in de woestijn aan de rand van Vegas. Daar waar Siegfried & Roy, Elvis, Celine Dion en David Copperfield jarenlang elke avond volle zalen trokken, lijkt de F1 daar de plank mis te slaan.

… maar in Las Vegas is het onbetaalbaar

Las Vegas lijkt, geheel in stijl met het DNA van de stad, te hebben gegokt dat er nog wel wat rek zat in de ticketprijzen voor een F1-race. De gemiddelde prijs voor een weekendkaartje ligt in Las Vegas op ongeveer 1600 euro. Dat is tien keer duurder dan de gemiddelde prijs voor een weekendticket in Hongarije.

Het goedkoopste kaartje voor de Vegas grand prix kost weliswaar ‘slechts’ 500 dollar (450 euro), maar wil je op een tribune zitten, dan moet je minimaal 2000 dollar neertellen en voor de hoofdtribune zelfs 2500 dollar. Hoewel de gemiddelde Amerikaan wel gewend is aan hogere prijzen voor sportwedstrijden, zeker grote events zoals de SuperBowl of World Series Baseball, vinden veel van hen de prijzen voor het bezoeken van de Formule 1 in Vegas toch wel wat te gortig. Toegegeven, de ‘500 dollar kaarten’ zijn uitverkocht, maar de meeste tribunes zitten nog (lang) niet vol.

En dat geldt dan natuurlijk ook voor de hotels. Ook die dachten een slaatje te slaan uit het F1 weekend, met kamerprijzen die ver boven de 1000 dollar per nacht uit rezen, voor een simpele kamer… geen suite dus.