Entrevías: hoe het 3e seizoen van deze Spaanse Netflix-misdaadserie een hit werd in Nederland

Entrevías is een Spaanse misdaadserie die de gepensioneerde legerofficier Tirso Abantos volgt. Het verhaal begint wanneer Tirso’s kleindochter Irene bij hem intrekt in zijn bescheiden huis in de beruchte Madrileense probleemwijk Entrevias. De kleindochter van Abantos, die hij nauwelijks kent, komt al snel in aanraking met lokale criminelen.

Tirso heeft na een lange loopbaan in het leger geprobeerd een rustig bestaan op te bouwen. Maar om zijn kleindochter te beschermen,n wordt hij gedwongen om in te grijpen bij de plaatselijke bendes en raakt hij betrokken bij de gemeenschap van Entrevias.

Binnen de spannende Spaanse serie staan thema’s als familiebanden, gemeenschap en loyaliteit centraal. Hierdoor heeft Entrevías in korte tijd een groot internationaal publiek weten te bereiken.

Waar heeft Entrevías zijn populariteit aan te danken?

Tirso Abantos wordt gespeeld door José Coronado, een van de succesvolste Spaanse acteurs. In Entrevías zet Coronado een complex personage neer dat door de seizoenen heen op latere leeftijd persoonlijke groei doormaakt. Veel kijkers blijven geboeid door de kwetsbaarheid die Coronado in zijn rol legt.

De band tussen Tirso en zijn kleindochter, en de intergenerationele kloof die hierbij komt kijken, staan centraal in de serie. De wijk Entrevias bestaat echt, en de maatschappelijke thematiek die in de serie een grote rol speelt, is voor veel Spanjaarden herkenbaar.

Maar ook Nederlandse kijkers zullen zich kunnen identificeren met de thema’s van criminaliteit, drugshandel en familiedrama. De populariteit van Entrevías in Nederland is dan ook geen verrassing. Het verhaal wordt op een rauwe manier verteld, en de afleveringen zitten vol actie, spanning en sterke personages.

‘Wrong Side of the Tracks’ – hoe Entrevías de harten van Nederlandse kijkers veroverde

Entrevías is onder de titel Wrong Side of the Tracks internationaal te zien en heeft ook in Nederland een grote schare fans. De serie weet een authentiek beeld te schetsen van de beruchte buurt Entrevías. Kijkers krijgen een inkijkje in een wereld die geteisterd wordt door drugsbendes en geweld. Dit kan met name voor het Nederlandse publiek interessant zijn, aangezien er in Nederland weinig vergelijkbare buurten bestaan.

Entrevías door de seizoenen heen

De verschillende seizoenen van Entrevías zijn sterk met elkaar verbonden. Elk nieuw seizoen borduurt voort op bestaande verhaallijnen, terwijl er regelmatig nieuwe personagesworden geïntroduceerd die op hun eigen manier invloed uitoefenen op het verhaal.