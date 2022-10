Een bioscoopabonnement: dit is wat dat inhoudt

De helft van alle Nederlanders gaat minimaal eenmaal per jaar naar de bioscoop. Jaarlijks worden er ongeveer 14,2 miljoen bioscoopkaartjes verkocht en de bios is nog altijd een populaire locatie voor een date. Als je een filmfan bent, dan zit je mogelijk nog meer in de bioscoop dan de gemiddelde Nederlander.

Bioscoopabonnment Veelvuldig naar de bioscoop gaan kan een aardige aanslag zijn op je bankrekening. Een filmbezoek is al gauw 10 tot 15 euro en dan reken ik nog niet eens de benzinekosten en de kosten voor een flesje frisdrank en een bak popcorn mee. Aan die twee laatste kostenposten kan niet heel veel worden gedaan, maar dat bioscoopkaartje kan goedkoper met een bioscoopabonnement bijvoorbeeld. Overweeg jij Pathé Unlimited, de Vue-pas, de Cineville Filmpas of de Kinecard? We zetten de Pathé Unlimited-card en de Cineville-pas tegenover elkaar. De Kinecard en Vue-pas zijn ongeveer gelijk aan die van Pathé.

Met een bioscoopabonnement betaal je maandelijks een vast bedrag aan de bioscoopexploitant. In ruil daarvoor kun je gratis en hoe vaak je maar wilt naar alle films die er draaien, hoewel er enkele uitzonderingen zijn (zie het kopje: Kosten). Je hebt alle vrijheid om zelf te bepalen hoe vaak je gaat en je hebt dezelfde rechten op plaatsen als anderen, dus wil jij graag in het midden van de bioscoop zitten of juist helemaal achterin, dan kan dat gemakkelijk worden geregeld omdat je op dezelfde wijze boekt met abonnement dan zonder abonnement.

Verschillende passen De Cineville Filmpas is een abonnement dat geldt op filmhuizen, waar over het algemeen de meer cultureel verantwoorde films draaien. Het leuke aan een filmhuis is dat elk filmhuis heel erg anders is en zo zijn eigen cultuur heeft. Daarnaast hebben filmhuizen regelmatig avonden waarop bijvoorbeeld oudere films worden getoond. Bij Cineville kun je terecht in meer dan 50 filmhuizen. Cineville heeft 50.000 abonnees. Bij Pathé kun je terecht bij een stuk of 30 bioscopen, met veel meer zalen dan de filmhuizen die er meestal een tot 5 hebben. Cineville-filmhuizen en Pathé-bioscopen zijn vooral te vinden in de Randstad, maar als je altijd naar dezelfde bios gaat en dat is toevallig de Pathé in Groningen, dan maakt dat natuurlijk niet uit. Pathé Unlimited is in meer een blockbuster-pas, hoewel Oscargenomineerde films en sommige Bollywoodfilms steeds vaker beschikbaar zijn in die bioscopen. Pathé laat niets los over het aantal abonnementen en dat zal sowieso flink zijn veranderd sinds corona. Pathé is een commerciële organisatie, Cineville is organisatie die juist lokale filmhuizen sponsort.

Reserveringsproces Bij Pathé Unlimited werkt het reserveringsproces heel makkelijk en modern. Je kunt op de app inloggen, waar je je Unlimited-pas alvast in hebt staan, vervolgens kies je de bioscoop, de film en het tijdstip, selecteer je je zitplaatsen in de zaal en kun je je Unlimited-abonnement selecteren. Je kunt bovendien vrienden toevoegen waardoor je die ook snel kunt kiezen. Ga je naar de film met abonnementlozen, dan kun je hun kaartjes ook direct kopen zodat je naast elkaar kunt zitten. Hetzelfde geldt voor KinePas en Vue. Bij de Cineville Filmpas wordt het al iets lastiger, want elk filmtheater heeft weer zijn eigen regels. Echter kun je bij steeds meer filmtheaters een 'Direct Reserveren'-knop op de site vinden, waardoor je je Cineville-filmpas kunt gebruiken en niet telefonisch hoeft te boeken, wat vroeger wel moest.

Kaartjes ophalen Dit beleid heeft Pathé gelukkig aangepast en dit is voor Unlimited-houders een heel positieve ontwikkeling. Waar men vroeger een half uur voor aanvang de kaarten moest hebben laten scannen door een Pathé-medewerkers, is dat nu veranderd naar slechts tien minuten van te voren. Een stuk relaxter, want in tien minuten kun je in de meeste Pathé-bioscopen nog even langs het buffet en langs het toilet voordat je de zaal instapt voor je film. Bij Cineville moet je nog wel een half uur van te voren aanwezig zijn in de meeste filmtheaters. De kosten Het is erg Hollands, maar bij het overwegen van een bioscoopabonnement wegen de kosten vaak het zwaarst. Als je naar twee films gaat per maand, dan heb je in de meeste gevallen je abonnementskosten er al uit. De Cineville Pas kost je 21 euro per maand. Bij Pathé is het goedkoopste abonnement ook 21 euro per maand, maar daarbij moet je wel 1,50 euro bijbetalen voor 3D-films en 5 euro voor IMAX-films. Vind je dat irritant, dan kun je kiezen voor Pathé Unlimited Gold, een abonnement dat je 29,50 euro per maand kost en waarmee je geen toeslagen hoeft te betalen en dus altijd 'gratis' naar de film gaat. KineCard kost 21 euro per maand en Vue kost 19,50 euro per maand. Met Pathé Unlimited krijg je 10 procent korting op het buffet, bij Gold is dat 25 procent. Bovendien krijg je bij Gold ook nog een 3D-bril en een Imax-bril cadeau. Kijk dus ook naar welke extra's er bij een abonnement zitten. Vroeger bood Cineville korting op muziek, maar inmiddels lijkt dat niet meer zo te zijn.

Winteruitje Ik heb al elf jaar een bioscoopabonnement bij Pathé (X-Men: First Class was m’n eerste Unlimited-film, inmiddels zit ik op honderden films) en ik vind het fantastisch. Het is voor mij echt een relaxmomentje om op zondagochtend naar de film te gaan in mijn eentje, spannend om dinsdagavond naar het grote vraagteken (oftewel: de sneak) te kijken of om met vrienden te geeken tijdens een superheldenfilm op première-avond. Heerlijk, even helemaal niks aan mijn hoofd behalve die film. En af en toe geniet ik ook erg van een Pathé Ladiesnight met alle gezelligheid en sfeer die Pathé daarbij maakt. Met al die abonnementen, maar ook een pandemie die het leven onzeker heeft gemaakt, kan het lastig zijn om een keuze te maken voor een bioslidmaatschap. Als je het overweegt, kijk dan bijvoorbeeld of je ergens korting kunt krijgen op de eerste maanden. In de ING Rentepunten-winkel vind je wel eens aanbiedingen en ook op couponsites. We weten natuurlijk niet hoe het nu weer gaat lopen met corona, maar de meeste bioscopen weten wel vrij vriendelijk om te gaan met klanten en niet zomaar elke maand weer die plusminus 20 euro te incasseren terwijl de deuren (semi-)gesloten zijn. Plus, de meeste abonnementen zijn na een paar maanden al opzegbaar, dus je zit er niet meteen een jaar aan vast.

Een abonnement of niet? Uiteindelijk is het in de basis simpel of je nu wel of niet een geschikte kandidaat bent voor een bioscoopabonnement. Ga je vaker dan twee keer in de maand naar dezelfde bioscoopexploitant, dan is een bioscoopabonnement perfect voor jou. Het hangt van je woonplaats af naar welke bioscoop je gaat, en het hangt van je voorkeur af of je liever voor een arthouse ervaring wilt gaan met de Cineville Pas of toch voor de grote producties die je bij de bioscopen van Pathé, Vue en Kinepolis kunt zien. Zeker nu de winter eraankomt, is het extra leuk om de bioscoop als regelmatig uitje te hebben. Het aantal grote bioscoopreleases is zeker nog niet op het niveau pre-corona, maar het begint te komen. Er komen in ieder geval dit jaar nog heel veel geweldige films aan waarmee je je abonnement er snel uit hebt: Black Panther, Puss in Boots: The Last Wish, Avatar: The Way of Water, Pinocchio, Amsterdam en Strange World bijvoorbeeld. Enne, als je gaat, gebruik dan deze apps om je bioscoopbezoek nog prettiger te maken. Veel plezier!