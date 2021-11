​Dit zijn ze: alle Apple Music Award-winnaars en hun beste clips

De Apple Music Awards zijn vergeven. Voor de derde keer reikt Apple namens zijn streamingdienst Apple Music prijzen uit aan artiesten die opvallen door hun muziek. Wereldwijd artiest van het jaar werd Super Bowl-zanger The Weeknd. Dit zijn alle winnaars en hun beste videoclips.

The Weeknd De Canadese R&B-zanger The Weeknd mag zijn fans dan enorm teleurstellen door zijn tour jarenlang uit te stellen en vervolgens te annuleren, blijkbaar weerhoudt het ze er niet van zijn muziek keer op keer te luisteren. Hierdoor won hij de award voor wereldwijd artiest van het jaar. Zijn album After Hours uit 2020 wist voor het verscheen al meer dan één miljoen keer te worden voortoegevoegd. Dat betekent dat je een album alvast aan je playlist toevoegt, zonder dat hij nog uit is. Een soort preorder zonder dat je iets hoeft te betalen voor dat specifieke album. Immers betalen mensen bij Apple Music een standaard maandbedrag om de volledige bieb te luisteren. The Weeknd heeft daarnaast met Blinding Lights een monsterhit te pakken. Hij staat zelfs in de top 20 vaakst geShazamde nummers.

Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo wist maar liefst drie Apple Music Awards in de wacht te slepen. Artist of the Year, Album of the Year en Song of the Year. Misschien komt haar naam je niet zo 1-2-3 heel bekend voor, ze is de grote vrouw achter de tranentrekker Drivers License. Die track wist al meteen op één te komen, het bleek ook een goede voorbode voor haar album SOUR dat het meest gestreamde album in de releaseweek werd OOIT, specifiek op Apple Music.

H.E.R. H.E.R. was ook bij de Super Bowl aanwezig, want deze zangeres speelt zichzelf inmiddels al jaren in de kijker bij het grote publiek. Helaas moest ook zij haar tour afzeggen, al kwam dat destijds niet door corona maar door het werk aan haar album. Nederland heeft dus nog een bezoek van haar tegoed. In ieder geval heeft ze genoeg te doen, want ze won de Apple Music Award voor beste songwriter. Hoewel ze voor veel anderen schrijft, gebruikt ze haar sterke teksten ook voor haar eigen muziek, zoals het geweldige album Back of My Mind dat dit jaar verscheen. Ze heeft zich met haar sterke pen ook veelvuldig ingezet om geweldige producties te maken waarin zwarte mensen centraal staan.

Wizkid en meer Dan zijn er ook nog enkele Artists of the Year uitgeroepen per regio. Zo werd Wizkid -Halla at Your Boy- artiest van het jaar voor heel Afrika. Aya Nakamura kreeg de award voor Frankrijk: zij scoorde ook een afrobeathit, maar dan met de oorwurm Djadja. In Duitsland won RIN, in Japan OFFICIAL HIGE DANDISM en in Rusland Scriptonite. Er is geen prijs uitgereikt voor Nederland of België, omdat Apple koos om het maar voor vijf regio’s te doen (waarvan dus vooral landen en één heel continent).

Apple Music Awards

Apple zegt dat de awards bestaan om artiesten te eren die een duidelijke beweging teweegbrengen in de wereld, naast artiesten die vormgeven aan cultuur en via Apple Music contact maken met hun fans. Zoals je merkt doet Apple het niet op zijn MTV’s met prijzen voor praktisch alles: het gaat echt om het eren van een aantal muzikanten die dat jaar van groot belang waren. Zeker in een tijd van corona, waarin artiesten er uiteraard niet altijd zelf voor kiezen om tours af te kappen, is het leven van veel muzikanten ook enorm veranderd. Aan de andere kant hebben ze hopelijk meer tijd om muziek te maken. Toch die oorwurm nog even?

Wat als er ook een award was voor de beste video clip? Waarschijnlijk zou één van deze bijzondere exemplaren uit 2021 wel winnen...