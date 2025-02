Dit zie je op Prime Video in maart 2025: alle nieuwe films en series

Know Where To Hide: Wie niet weg is… (7 maart)

In Know Where To Hide: Wie niet weg is… gaan negen VIP’s de ultieme uitdaging aan in een spel dat iedereen in zijn jeugd heeft gespeeld, en wordt het onschuldige “Verstoppertje” getransformeerd tot een strategisch kat-en-muisspel.

Elke aflevering wordt iemand aangewezen als de ‘verstopper’. Deze moet zich verbergen op één van de zes iconische en opvallende locaties in Nederland, terwijl de andere deelnemers als ‘zoekers’ op jacht gaan. Hebben de zoekers genoeg speurtalent om de verstopper binnen 90 zenuwslopende minuten te vinden? De consequenties zijn groot. Wordt de verstopper door alle spelers gevonden, dan volgt onherroepelijk eliminatie. Maar ook de zoekers lopen gevaar: wie er niet in slaagt de schuilplaats te ontdekken, riskeert zelf naar huis gestuurd te worden door de verstopper. Wie heeft de scherpste skills in verbergen én opsporen? En mag zichzelf de eerste winnaar noemen van Know Where To Hide: Wie niet weg is…

Deelnemers: Willie Wartaal, Patty Brard, Sylvia Geersen, Jonatan Medart, Britt Scholte, Khalid Alterch (ICE), Timon Verbeeck, Koen van Heest en Selma Omari.

Host: Stefan Jurriens (bekend van Stuk TV).

Geproduceerd door: Signal Stream (Giel de Winter en Wouter van der Pauw).

Op Prime Video te zien vanaf 7 maart 2025.