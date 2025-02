Disney+ verliest een flink aantal abonnees

Disney is in een kwartaal tijd 700.000 abonnees kwijtgeraakt. De streamingdienst had in het vorige kwartaal wel zijn nieuwe Disney-serie Star Wars: Skeleton Crew, maar dit mocht niet baten qua abonnees, zo blijkt. Tenminste, niet over de hele wereld: in de Verenigde Staten zag Disney het abonnee-aantal wel stijgen.

Minder abonnees voor Disney+

Een mogelijke verklaring voor dit verlies van klanten kan de prijsverhoging zijn die Disney+ doorvoerde. Abonnees betalen sinds afgelopen december een paar euro meer per maand voor hun abonnement. Een zware dobber, aangezien Disney+ inmiddels officieel tweemaal zo duur is als bij de introductie, toen het nog 6,99 euro kostte, en inmiddels dus op 13,99 euro zit. Het is voor veel mensen een reden om zich nog eens af te vragen of de streamingdienst het wel waard is.

Disney+ heeft weliswaar alle eigen klassiekers en geliefde films van Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic en Fox, maar brengt het genoeg nieuwe content uit? Een micro-onderzoek onder onze kennissen toont aan dat Disney+ een streamingdienst is (geworden) die mensen soms eventjes nemen om weer ‘bij te kijken’, maar hij is zeker niet in alle huishoudens zo standaard meer als toen het nog goedkoper was.