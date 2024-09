De nieuwe Dune-films stoppen na Dune 3: Messiah

We zijn mede door de geweldige visuals en het indrukwekkende acteerwerk van Timothée Chalamet en Zendaya volledig verslingerd geraakt aan de wereld van Dune. Of je het oude Dune kent qua film of qua boek, of helemaal niet: regisseur Denis Villeneuve heeft iets prachtigs van gemaakt. Echter komt die zandworm toch ooit tot stilstand.

Denis Villeneuve

Niet Villeneuve zelf, alsjeblieft niet, maar wel Dune. Er is een derde film in de maak, maar daar blijft het bij voor de Dune-reeks van Denis. Dune Part Three verschijnt in december 2026 in de bioscoop, dus dat duurt nog wel even, maar Villeneuve zegt nu alvast tegen Vanity Fair dat het hierbij stopt. Dune Messiah gaat de film heten en dat verbaast ons na het zien van die tweede film niet. Het stijgt onze favo Atreides flink naar de bol. Gaat zijn grootheidswaanzin het van hem winnen?