Beste films en series op HBO Max in 2024

HBO Max heeft een gek jaar achter de rug, met de naamsverandering in de Verenigde Staten naar Max, terwijl het hier -dank omroep Max- nog steeds HBO Max heet. Zo vlak voor het einde van het jaar pakte de streamingdienst nog een hit met The Penguin. Maar er zijn meer goede dingen op HBO Max verschenen de laatste tijd. Dit is het beste van 2024.

Dune: Part Two

Dune gaan we twee keer zien in de lijst, maar niet in dezelfde vorm. Dune: Part Two is de tweede film van Denis Villeneuve die zich afspeelt in het Dune-universum. We zien hierin hoe de rijke jongen die het allemaal voor elkaar had leert omgaan met het volk dat zich vooral met spice, zandwormen en de woestijn bezighoudt. Er spelen echter allemaal machtsspelletjes in de achtergrond en het is maar afwachten waar de toch wat machtshongerige Paul voor kiest.