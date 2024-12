Beste films en series op Disney+ in 2024

Shogun

Elders in Azië zien we iets heel anders: Shogun. Het is geen documentaire, het is een live-actionserie, en wat voor een. Historisch drama met de hoofdletter D. We bevinden ons in deze serie in het 17e eeuwse Japan, waar twee belangrijke figuren worden gevolgd. Enerzijds de krachtige Japanse Yoshi Toranaga en anderzijds de Engelse John Blackthorne. Die laatste komt in Japan terecht na een schipbreuk. Deze serie biedt werkelijk prachtige beelden van een van de mooiste landen ter wereld. En, goed om te weten: dit is niet alleen maar fictie, het werd losjes gebaseerd op echte gebeurtenissen zoals beschreven in het boek van James Clavell.