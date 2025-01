Bedenker Squid Game heeft ideeën voor meerdere spin-offs

Squid Game kan rekenen op meerdere spin-offs, als het tenminste aan Hwang Dong-hyuk ligt. De maker van de serie heeft diverse plannen voor de Netflix-hit in zijn hoofd. Het doek valt immers voor de originele serie na het derde seizoen, dat waarschijnlijk al in de zomer of herfst van dit jaar verschijnt.

Hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij het zwaar had bij het maken van het eerste seizoen: hij had zoveel stress dat hij tanden verloor. Het tweede en derde seizoen gingen hem een stuk beter af. Hij lijkt ook wat meer ruimte in zijn hoofd te hebben, die hij bijvoorbeeld gebruikt om over spin-offs na te denken.

Spin-offs voor Squid Game

Tegen The Hollywood Reporter zegt hij: “Toen we bezig waren met seizoen één, zei ik dat er nooit meer een seizoen zou komen. Dus als de tijd rijp is en ik toevallig een ander personage of een ander verhaal kan verzinnen, komt er misschien een comeback. Maar ik denk meer aan een spin-off.”

Hij laat het daar niet bij, gelukkig, en legt uit dat hij vooral de gaten die soms in het verhaal zitten wil opvullen. Hij wil bijvoorbeeld achtergronden geven bij bepaalde personages, of het gat in tijd tussen seizoen 1 en seizoen 2 laten zien voor Front Man en Recruiter. “Een van de ideeën waar ik mee rondloop is wat er is gebeurd tussen seizoen één en twee. Er is een gat van drie jaar. Dus, bijvoorbeeld, wat deed de Frontman in die drie jaar? Wat deed de Recruiter? Als ik wat vrije tijd heb, speel ik graag me ideeën en laat ik mijn fantasie de vrije loop. Dus ik denk dat we voor alles open kunnen staan.”