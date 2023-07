Vorige week gingen twee grote ‘zomerfilms’ in première: Barbie en Oppenheimer. Natuurlijk, deze twee films hebben een uiteenlopend publiek. Barbie is een kinder- of familiefilm terwijl Oppenheimer duidelijk een historisch drama, gebaseerd op waargebeurde feiten is. Toch is het wel leuk om te kijken welke van die twee rolprenten de meeste aandacht krijgen. Daarvoor heeft bedrijven punt nl gekeken naar welke van deze twee films (online) de meeste aandacht trekken. Daarvoor is gebruik gemaakt van de data van Google Trends. Het korte antwoord op die vraag is: Barbie verslaat Oppie bijna overal ter wereld.

Barbie scoort goed in kleurrijke landen

Toch zijn er wel leuke verschillen te zien. Zo trekt Barbie bijna in de hele westerse wereld en Azië de meeste online aandacht. Oppenheimer ‘scoort’ vooral goed in Saudi-Arabië, het Westen en Zuiden van Azië (o.a. India, Pakistan en Korea) enkele Afrikaanse landen en … Groenland.

Ook in Zuid-Amerika is Barbie een stuk populairder dan Oppenheimer. Met name in Brazilië, Venezuela en Ecuador. Deze Latijns-Amerikaanse landen hebben een sterke culturele voorliefde voor levendige kleuren en feestelijke sferen, wat mogelijk de populariteit van de Barbie-film in deze regio's verklaart.

Oppenheimer scoort in landen met interesse in wereldpolitiek

Aan de andere kant, in landen als India, Egypte en Saudi-Arabië, werd "Oppenheimer" met meer enthousiasme ontvangen. Deze landen hebben een rijke geschiedenis en een diepe interesse in wereldpolitiek en wetenschap, wat de aantrekkingskracht van het Oppenheimer-verhaal, dat de ontwikkeling van de atoombom onderzoekt, kan verklaren.