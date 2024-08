American Murder: Laci Peterson: verbazing met de hoofdletter V

Netflix blijft de ene na de andere moorddocu uitbrengen en we kijken ze allemaal, maar niet allemaal weten ze nog echt te verrassen. Soms zie je een twist echt aankomen. In American Murder: Laci Peterson is dat net even anders. Het verhaal heeft namelijk niet echt gigantische twists waarvan je van je stoel valt, maar toch zul je met open mond zitten te kijken.

American Murder: Laci Peterson

Laci Peterson is vermoord. Dat kunnen we spoilen, want dat doet Netflix zelf ook al: het heet immers geen American Vermissing of American Niks-Aan-De-Hand-Hoor. Het verdrietige is dat geweld tegen vrouwen vaak door hun man of vriend wordt aangedaan en de vraag is of dat ook voor Laci Peterson geldt. Een zwangere dame die gelukkig getrouwd was en op een dag vermist raakt. Is het in dit geval ook haar man die geweld heeft gebruikt, of zit de vork toch anders in de steel?

Het voordeel dat we in Nederland hebben is dat we niet al het Amerikaanse nieuws meekrijgen. Hierdoor is voor ons een documentaire over Lace Peterson waarschijnlijk aanzienlijk verrassender dan als je de zaak nog op televisie hebt gezien toen het begin deze eeuw speelde. Je wordt in deze driedelige docu meegenomen in die vermissingszaak en wat de personen die allemaal worden geïntroduceerd voor rol hebben. Laci lijkt een dame die vol levenslust is, ze is zwanger van een zoontje en ze zou op een dag niet meer zijn thuisgekomen. De hond liep met zijn lijn nog aan zijn halsband buiten rond. Was Laci bij het uitlaten van de hond gekidnapt?