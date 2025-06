All In: Vlaams-Nederlandse komedieserie met Katja Schuurman en Diederik Ebbinge verschijnt in 2026 op SkyShowtime

In 2026 verschijnt op SkyShowtime een gloednieuwe komedieserie die vakantieclichés op hilarische wijze fileert. All In is een Vlaams-Nederlandse coproductie met een sterrencast van onder meer Katja Schuurman, Diederik Ebbinge, Manuel Broekman, Loes Luca en Eric van Sauers. De serie speelt zich af in een all-inclusive resort in Spanje en belooft een bonte mix van chaos, familiefrictie en cultuurverschillen tussen de ingetogen Vlamingen en de uitbundige Nederlanders.

Zon, zwembad en… criminaliteit

De serie volgt twee gezinnen – een Nederlands en een Vlaams – die hun zomervakantie doorbrengen in een Spaans resort. Wat begint als een ontspannen vakantie verandert al snel in een strijd om ligbedden, uitzichtkamers en gezinsdominantie. Daarbovenop gooit een criminele bende roet in het eten, terwijl het hotelpersoneel zelf ook de draad volledig kwijt lijkt te zijn.

Met situaties die voor veel vakantiegangers pijnlijk herkenbaar zijn, van buffetdrama’s tot pubers met grootheidswaanzin. De serie All In weet met scherpe humor de ontspanning van de zomer om te zetten in knotsgekke verwikkelingen.