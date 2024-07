5 redenen om naar Twisters te gaan in de bios

Twisters draait in de bios en hoewel het klinkt als een soort Scary Movie-achtige film over twee zussen die knettergek zijn, is het toch echt de opvolger van Twister. Twister, de iconische tornadofilm, heeft een opvolger die helemaal 2024 is. Dit zijn vijf redenen waarom je deze film over tornadojagers die zich op allerlei gevaarlijke plekken vol tornado’s bevinden zeker in de bios moet bekijken.

1. Het origineel is briljant

Het heeft weliswaar geen Oscar gewonnen voor beste film (het heeft zelfs een Razzie gewonnen voor slechtste script), het origineel is geweldig. Twister (1996) was in de jaren ‘90 een iconische film, mede omdat de special effects fantastisch waren. Dat kan ook haast niet anders met Steven Spielberg als producent. Er zit ook een Nederlands tintje aan, want Jan de Bont is de regisseur van het origineel. Ditmaal niet: hij laat het over aan Lee Isaac Chung, die het nu al is gelukt om de film een gigantisch bedrag binnen te laten harken, maar daarover later meer. Het origineel was de tweede meest opbrengende film van 1996 met 495 miljoen dollar.

2. De effecten zijn heel goed gedaan

Als je moet opboksen tegen een film die geroemd is om zijn special effects, dan moet je daar natuurlijk wel een schepje bovenop doen. Dat is goed gelukt. Twisters komt niet voor niets op allerlei verschillende formaten uit, zoals IMAX en 4DX: er is juist veel geïnvesteerd in de techniek. Je kunt duidelijk zien dat CGI in de afgelopen 25 jaar een geweldige groei heeft doorgemaakt en dat camera’s ook veel beter als een soort tornado kunnen bewegen maakt het er alleen maar beter op. Het zorgt er onder andere voor dat we de tornado’s niet alleen maar van een afstandje bekijken, ook niet alleen van dichtbij, maar zelfs alsof we er middenin zitten.

3. Heel veel rampenfilmclichés

We hebben even getwijfeld of dit nou een pluspunt is of niet, maar aan de andere kant: wat verwacht je precies van een rampenfilm over tornado’s? Dat mag best hier en daar een beetje campy zijn en dat is Twisters ook zeker. Momenten waarop je het liefst naar het scherm wil schreeuwen dat Pietje of Keesje dat echt beter niet kan doen, zitten er zeker in, net als verschillende knikjes naar andere rampenfilms. Of gewoon na-aperijen: het maakt ons niet uit, het is een feest der herkenning en die clichés, daar genieten we alleen maar van.

4. Glen Powell zit erin

Glen Powell lijkt een beetje dé acteur van dit moment. Hij zat in Top Gun: Maverick, Anyone but You en recenter nog in Hit Man. Nu is hij een soort tornado-cowboy in Twisters en dat doet hij heel puik. Zijn personage Tyler Owens is eigenlijk onuitstaanbaar, maar dat maakt het juist extra leuk om naar te kijken, zeker omdat Powell zo’n rol heel goed kan dragen. En dat natte t-shirt trouwens ook. Overigens kom je er gaandeweg achter dat zelfs hij wel meevalt en dat doet je hopelijk een beetje hoop hebben voor de mensheid.

5. Een geweldig openingsweekend

Twister heeft het beste openingsweekend ooit voor een rampenfilm gedraaid: in de Verenigde Staten wist het 68,5 miljoen euro in het laatje te brengen. Hiermee verslaat het The Day After Tomorrow, dat is 2004 63 miljoen euro opbracht in zijn eerste weekend. Niemand had het verwacht, maar blijkbaar koesteren toch veel mensen een gevoel van nostalgie bij deze tornadoflick. Ook in Nederland schijnt de film het goed te doen, al krijgt die er deze week wel flinke concurrentie bij van Deadpool & Wolverine, de zomerblockbuster van Disney/Marvel.

Er is overigens ook kritiek op de film: er wordt niets gezegd over klimaatverandering en het is natuurlijk geen complexe film met allerlei bijverhalen en onderliggende zaken. Maar goed, verwacht je dat laatste echt? Gewoon lekker gaan kijken: verstand op 0, tornado’s op 100.