5 redenen om F*** You Very Very Much te kijken

Belgisch goud op Prime Video: de twee seizoenen tellende serie F*** You Very Very Much staat erop. Soms is het voor ons Nederlanders nog steeds wennen als er over poepen wordt gesproken zonder dat er een wc bij komt kijken, maar dat mag geen reden zijn om het niet te kijken. Er zijn namelijk talloze redenen om wel even goed voor deze serie te gaan zitten.

Om Frances Lefebure

Deze serie, die is gemaakt door Streamz, wordt geleid door Frances Lefebure die de hoofdrol van An speelt. Het gaat weliswaar over drie vriendinnen, maar het wordt verteld vanuit An. An die heel overtuigend wordt weggezet door Frances Lefebure. De serie is dan wel bedacht door Bert Scholiers van Sprakeloos, het is toch echt Frances Lefebure die deze serie vleugels geeft. Sorry Bert. Ze doet soms een beetje denken aan Cat, uit het Nederlandse Bodem (ook een heel toffe serie). Lekker adrem, uitgesproken en overtuigend als An. Een rol die volgens mij helemaal niet zo ver van haar afstaat.

Om de vierde muur

Eén van de dingen die je zo verbonden doen voelen met An, dat is dat ze regelmatig de vierde muur doorbreekt. Je kent dat wel als je in een groep bent en iemand doet iets raars, waarbij je vervolgens met een ander even een blik wisselt van: ‘Heb je hem weer’. F*** You Very Very Much geeft heel veel van die onderonsjes en die laten je beter begrijpen waardoor An tot bepaalde beslissingen komt. Fijn, want de laatste tijd zien we veel films en series waarin dat net even te onduidelijk is.

Om de combi humor en drama

Onze favoriete eigenschap van F*** You Very Very Much is de combi van humor en drama. Het is geen makkelijke mix en het gaat vaak één kant op, maar in deze serie is het goed gelukt. Er zit hart in, maar er komen ook soms best harde opmerkingen voorbij. Typisch iets dat je in een Amerikaanse serie nooit in deze vorm zou zien. Het komt heel dichtbij hoe we als Nederlanders reageren: we staan immers bekend om onze directheid en ietwat naar zwartgalligheid neigende humor. Dat is waarschijnlijk waarom deze Vlaamse serie ook goed valt bij ons Nederlanders.

Om de opbouw van de afleveringen

Veel series hebben de laatste tijd afleveringen die heel kort zijn, maar deze niet. Je kunt vaak rekenen op een zit van drie kwartier daarin kan net even wat meer verteld worden. Elke aflevering is op zijn manier een rond verhaal dat ook nog heel goed past in het grote plaatje. Het is misschien een rare plus, maar het bevalt ons wel, die afleveringen die wat meer body hebben.

Om de herkenbaarheid

Al met al is het vooral de herkenbaarheid die deze serie zo fantastisch maakt. Er komen allemaal heel menselijke zaken voorbij, waar we toch ook in het zo open Nederland wel een taboe op hebben rusten. Hoe ga je om met vreemdgaan, met scharrels, met vriendinnen die ernstig ziek zijn? Het is een mooie serie omdat het heel menselijk is en de meest menselijke randjes van het mens zijn ook niet schroomt.

We weten niet of de serie nog een derde seizoen krijgt, maar de eerste twee seizoenen zijn nu te bingen op Prime Video.