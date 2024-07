4 redenen om uit te kijken naar de film A Complete Unknown

Heb je totaal niks met Bob Dylan? Dan raden we je toch aan om de biopic A Complete Unknown in de gaten te houden. De film is nog niet uit, maar we kunnen al veel redenen bedenken om hem toch te kijken. Dit zijn er vier.

Timothée Chalamet is Bob Dylan

Hij is dé acteur van dit moment en draait zijn hand niet om voor rollen die totaal anders zijn dan hoe we hem ooit zagen. We leerden Timothée Chalamet kennen als een verliefde puber op een veel oudere man, toen zagen we hem een prins zijn in Dune en daarna veranderde hij in Willy Wonka. Zijn volgende metamorfose? Bob Dylan. De acteur speelt de hoofdrol in de biopic A Complete Unknown. Chalamet is fantastisch, heeft een prachtig gezicht en weet je volledig mee te slepen in wat hij ook doet.

James Mangold is de regisseur

The Wolverine, Ford v Ferrari, Logan: James Mangold is een regisseur die zijn strepen heeft verdiend. Eén van onze favorieten is Girl, Interrupted: een film die -net als zijn overige repertoire- laat zien dat Mangold wel raad weet met een heel groot scala aan vrij ongewone onderwerpen. En dat niet alleen: dat hij ook het talent heeft om die verhalen op geweldige wijze op te tekenen. We hebben er alle vertrouwen in dat hij ook de goede kant opgaat met Dylan, weet je Walk the Line nog? Ook van Mangold.

Het geeft je een andere kijk op de muzikant

Wij kijken altijd graag documentaires, ook als ze over onderwerpen gaan die ons minder interesseren. Hetzelfde geldt voor biopics, wat toch een verlengde daarvan zijn met hun waargebeurde verhalen. Vaak geven dit soort producties je een ander inzicht over iets en dat is juist als het wel een ver-van-je-bed-show is, dan is er veel meer te leren. Heel interessant en misschien brengt het je wel nieuwe waardering voor iets wat je eerder niet zo interesseerde. Iets wat we ook hadden bij bijvoorbeeld One Love.

De trailer is al meteen lekker moody

De trailer laat meteen zien waarmee je te maken hebt: een muzikant. In de trailer zien we hem een nummer spelen, waarbij we ondertussen een jongedame zien verschijnen en wat beelden zien van de film. Heerlijk moody, de toon is al meteen gezet. En die smaakt naar meer van deze wereldberoemde poëet.