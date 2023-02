​Waarom je het beste zo snel mogelijk je iPhone kunt updaten

Apple heeft bekendgemaakt dat er een vrij vervelende fout in de software van iOS en IPadOS zit. Heb je een iPhone of een iPad, zorg dan dat je die zo spoedig mogelijk van een update voorziet.

Google Project Zero Apple ontdekte een bug in zijn software die ervoor kan zorgen dat een hacker slechte code op je toestel kan installeren. Tenminste: het ontdekte dat niet zelf, maar onderzoekers van Pangu Lab en Google Project Zero liepen het euvel tegen het lijf. Een hacker kan hierbij ongezien kwaadaardige code op je apparaat installeren en misbruik gaan maken. Daarnaast is er nog een zwakte gevonden waarvoor er nu een update is, namelijk in WebKit. WebKit is de motor waarop de Apple-webbrowser Safari draait. Ook Mail en de App Store zijn voorzien van WebKit. Hierbij kunnen hackers content online maken die gevaarlijke coderingen kunnen bevatten en zo kwaad doen op je toestel.

WebKit-problemen Vooral die WebKit-problematiek schijnt al flink te zijn ‘gebruikt’ door hackers. Helaas lijkt het er dus op dat de onderzoekers er zelf te laat bij waren: hackers wisten blijkbaar al van dit zwakte. Reden genoeg dus om die update snel te downloaden. Het gaat om versie 16.3.1 voor iPhone, wat dus op heel veel toestellen betrekking heeft: iPhone 8 en nieuwer, maar ook iPad Air (derde generatie), iPad (vijfde generatie) en iPad mini (vijfde generatie). Het is op zich niet heel vreemd dat er een update wordt uitgegeven voor een zwakte binnen de software van Apple (of een andere fabrikant): dit is ook wat fabrikanten je beloven wanneer je een toestel koopt: (vaak) 4 jaar beveiligingsupdates. Dit soort updates zijn cruciaal, zeker omdat het erop lijkt dat hackers er al mee aan de haal zijn gegaan. Het is dan ook zinvol om ze zo spoedig mogelijk te installeren, zodat je toestel weer veiliger is dan voor de update.

Beveiligingsprobleem iPhone In veel gevallen gaat dit al automatisch, maar het is altijd de moeite waard nog even te checken of je de nieuwste versie van de software hebt draaien. Je wil immers niet dat jouw gevoelige informatie in de handen van kwaadwillenden terechtkomt, zeker wanneer je dit zelf ook nog eens helemaal niet in de gaten hebt.