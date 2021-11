​Waarom je beter niet op linkjes binnen Marktplaats kunt klikken

Het is jammer, maar het betaalverzoek via Marktplaats is helaas niet altijd even veilig. De door Marktplaats aangeboden methode om geld over te maken is in principe wel veilig, maar dat het via een linkje werkt geeft problemen. Wie zegt er immers dat je linkje echt naar de betaalmethode van Marktplaats gaat en niet naar een hacker?

Linkjes op Marktplaats Het blijft altijd een beetje spannend om iets via Marktplaats te verkopen. Als je iemand in het echt ziet, dan is het voordeel dat je meteen handje contantje je geld krijgt (als het goed is…), maar daarvoor moet je vaak wel een stukje van je privacy opgeven door bijvoorbeeld je adres op te geven. Een andere manier is om iets op te sturen, als het item zich daarvoor leent, maar dan moet je juist maar hopen dat het geld wel komt (of als je aan de andere kant zit, dat die persoon het item wel opstuurt). Logisch dus dat er veel wordt gekozen voor het betaalverzoek van Marktplaats, waarmee je volgens Marktplaats zelf snel, eenvoudig en veilig de betaling kunt regelen. Je krijgt het afgesproken bedrag gegarandeerd en je krijgt een bevestiging dat er is betaald, zodat je niet hoeft te wachten tot je bank in actie komt, maar je alvast iets op de bus kunt doen. In principe is dat allemaal heel prettig, maar het probleem zit hem in het linkje. Je kunt namelijk vrij linkjes naar elkaar sturen in de Marktplaats-chat en dat zijn lang niet altijd linkjes naar dat veilige betaalverzoek.

Betaalverzoek Nu kun je dat ook snel herkennen, want bij een betaalverzoeklinkje krijg je meer tekst en uitleg te zien, terwijl een gewoon linkje alleen een url is, dus www.ditiseenmarktplaatsbetaalverzoek.nl. Toch moet je dat maar net weten: niet iedereen heeft vaak betaalverzoeken gebruikt en anderen kunnen denken dat Marktplaats er misschien zelf iets aan heeft veranderd. Dat is spijtig, want als je op een andere site komt en daar je betaalgegevens achterlaat, dan krijg je én je product niet, én je bent je geld kwijt. Dat is echter niet het ergste, want je bent waarschijnlijk niet alleen je geld kwijt wat je wilde gaan uitgeven aan dat item op de handjeklap-site. Het is hetzelfde verhaal als de man die vorige week werd opgepakt. Hij kwam telefoonnummers tegen op een handelssite, waarna hij via WhatsApp contact opnam en aangaf dat hij wilde checken of die persoon wel echt was wie hij op de site zei dat hij was. Hoe? Even 1 cent overmaken. Wat deze mensen niet wisten, dat was dat die betaallink dus niet officieel was. Alles wat werd ingevuld was te zien voor de oplichter, die op de bankrekeningen inlogde en geld overschreef naar zichzelf.

Opgelicht Het lijkt allemaal relatief onschuldig, maar uiteindelijk wist hij 30.000 euro te ‘verdienen’ door deze methode. Zorg dat je geen slachtoffer wordt van dit soort fraude en klik dus niet zomaar op een linkje van Marktplaats. Vraag het zelfs desnoods na bij Marktplaats zelf, zodat je zeker weet dat je gegevens -en je geld- veilig zijn.