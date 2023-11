​Verander je wachtwoord-dag: zo zie je waar je een online account hebt

We gebruiken het internet al vele decennia en dat betekent dat we inmiddels een flinke berg aan online accounts hebben. Nu kunnen we op deze Verander je wachtwoord-dag wel weer prediken dat je je wachtwoorden moet veranderen, dat je moet zorgen dat tweefactorauthenticatie aan staat of er Passkeys worden gebruikt, maar laten we vandaag eens inzoomen op een andere kwestie… Waar heb je eigenlijk allemaal een online account?





Wijzig je wachtwoord op Nationale Verander Je Wachtwoorden Dag! https://t.co/cahhoDXfKv pic.twitter.com/1OVmV5dgYV — Dutchcowboys (@dutchcowboys) November 24, 2015

Check je eigen brein Er zijn meerdere manieren om te bedenken waar je allemaal een online account hebt. Het meest effectieve is om eerst te starten met een lijst uit je hoofd. Op die manier heb je in ieder geval vast een goed begin om van daaruit verder door te bouwen. Bedenk welke websites je gebruikte toen het internet er net was, maar kijk bijvoorbeeld ook naar de apps op je telefoon: de kans is groot dat daar ook veel apps bij zijn met een inlog. Check wat er aan je e-mail gelinkt is Soms heb je helemaal geen apart account, althans, zo voelt het niet. Dan heb je namelijk gezegd dat je wil inloggen met Google, Facebook of Twitter. Je hebt dan alsnog een account, het is alleen wat makkelijker om in te loggen. Je kunt opzoeken welke accounts er allemaal ‘inloggen met Google’ zijn door naar de instellingen van Gmail te gaan en dan de beveiligingsopties op te zoeken. Je kunt de sites in een handig lijstje vinden om vervolgens de wachtwoorden van je accounts te veranderen, of gewoon het hele account op te zeggen.



Eén van de meest irritante dingen van leven in een digitaal tijdperk is dat je voor ALLES een fucking ACCOUNT nodig hebt met wachtwoorden die uit 738281 tekens en letters moeten bestaan en dan zegt dat rotding ook nog: “dít is pas een goed wachtwoord!” met z’n bijdehante bek — Jelmer Vlot (@jelmervlot) November 9, 2021

Zoek in je mail naar bevestigingsmails Nu je toch in je mail zit: zoek meteen even op woorden als ‘Signing up’, ‘Bevestig’, ‘Thank you’, ‘aanmelden’, ‘aanmelding’ en ‘bedankt’. Vaak kom je dan mails tegen van websites waar je blijkbaar een account hebt aangemaakt. Op die manier kun je weer wat andere platforms aan je lijstje toevoegen. Check wat er aan je social media gelinkt is We schreven het net al: Gmail is niet het enige dat wordt gebruikt om op andere sites in te loggen: Twitter en Facebook zijn ook usual suspects op dat gebied. Je kunt binnen deze social media ook vinden waarop je zoal bent ingelogd. Bij Twitter (X) is dat te vinden onder je privacy-instellingen, beveiliging en account, apps en sessies en dan zie je daar de optie om te zien welke apps er allemaal gelinkt zijn. Op Facebook kun je zelfs zien wat een site allemaal mag zien van je gegevens: ook daarvoor moet je in het instellingenmenu zijn.

De @Belastingdienst vindt zh8FqP4Y7%b5d4&y4G4g!yZ^w5WqDNOi geen goed wachtwoord... Dan ga ik toch maar weer voor Testtest1234 die voldoet tenminste wel... pic.twitter.com/NaDpU9JAoX — Jeffrey Schoemaker (@JeffreyPerplex) March 29, 2020

Gebruik een tooltje Je bent niet de enige die soms denkt: waar ben ik ook alweer allemaal online aanwezig? Veel mensen hebben dit probleem en daarom zijn er diverse online tools waarmee je kunt checken waar je zoal gelinkt bent. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor Justdelete.me, dat er ook meteen bijzet hoe je je account bij die gelinkte site kunt opzeggen. Je kunt ook naar bijvoorbeeld namechk.com gaan, waar je je gebruikersnaam invult en dan vanzelf ziet waar die allemaal bekend is. Het blijft natuurlijk Verander je wachtwoord-dag, dus als je dit eenmaal hebt uitgezocht, check dan hier onze tips voor je wachtwoorden. En kijk bijvoorbeeld ook of een wachtwoordmanager iets voor je is: niet alleen handig voor goed wachtwoordbeheer, maar ook voor het bijhouden van een lijstje waar jij allemaal online aanwezig bent.