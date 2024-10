Unlock Digitale Weerbaarheid: leer online gevaren te herkennen

Samen staan we sterk tegen cybercrime

“Unlock Digitale Weerbaarheid” is een samenwerking tussen verschillende experts en organisaties, zoals de politie, de Consumentenbond en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook KPN en ING dragen hun steentje bij. KPN medewerkers geven door het hele land kennissessies over online veiligheid en ING wijst haar klanten op de lessen van “Unlock Digitale Weerbaarheid”. Want samen staan we sterk in de strijd tegen cybercriminaliteit!

Marieke Snoep, lid van de Raad van Bestuur van KPN en verantwoordelijk voor de Consumentenmarkt: “Technologie zoals kunstmatige intelligentie zorgt voor nieuwe mogelijkheden die ons als samenleving verder helpt. Tegelijkertijd wordt daarmee echt ook steeds lastiger van nep te onderscheiden. Zomaar vertrouwen op dat wat we kennen wordt gemakkelijk beschadigd en daarmee worden met name ouderen en jongeren kwetsbaar voor digitaal misbruik. Unlock Digitale Weerbaarheid draagt bij aan onze missie voor een BeterInternet. Niet alleen sneller en stabieler, maar vooral ook veiliger, socialer en groener.”

Marnix van Stiphout, lid van de Management Board Banking en Chief Operations Officer bij ING wereldwijd: “We doen er alles aan om bankieren zo veilig mogelijk te maken en online risico’s voor onze klanten te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat er meer voorlichting komt over veilig surfen op internet, en dus ook over veilig online en mobiel bankieren. Iedereen moet zich bewust zijn van hoe je digitaal weerbaarder wordt.

Jim Stolze zag in zijn eigen omgeving hoe hoog de nood was. “Online criminelen gaan zo geraffineerd te werk dat we eigenlijk allemaal weer even de schoolbanken in moeten om erger te voorkomen. Vandaar Unlock Digitale Weerbaarheid; elke maand voegen we nieuwe onderwerpen toe en bieden we lessen die gratis te zijn ‘unlocken’ voor iedereen.”

Cursusmateriaal

Voor het samenstellen van het cursusmateriaal werd onder aanvoering van Stichting Lowercase een speciale adviesraad samengesteld met experts van organisaties als de Consumentenbond, Fraudehelpdesk, Hackshield, Meta, Netwerk Mediawijsheid, Politie, Rutgers, SeniorWeb, SIDN fonds en Veilig Internetten. Het platform wordt onder meer gesteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie is te vinden op de website van digitale weerbaarheid.

Foto en video: eigendom van stichting Digitale Weerbaarheid