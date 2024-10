Ben jij online op te lichten? Doe de gratis cursus Digitale Weerbaarheid

Je hebt gewonnen! Er komt een deurwaarder je kant op! Je pakket kan niet geleverd worden zonder deze info! Als je het zo allemaal ziet staan, dan is het makkelijk om te denken dat dit mogelijk phishing is. Tegelijkertijd is het allemaal lang niet zo duidelijk, want cybercriminelen worden -mede dankzij AI- steeds slimmer. De overheid heeft daarom een cursus Digitale Weerbaarheid gemaakt die je gratis kunt doen.

Cursus digitale weerbaarheid

De gratis cursus is bedoeld om je bewuster te maken van wat er allemaal alarmbellen moet doen rinkelen in de toekomst. Onder andere bedrijven als Netwerk Mediawijsheid, Bits of Freedom, de Consumentenbond en Hackshield doen mee om advies te geven. De cursus wordt bovendien gesponsord door bedrijven als KPN, ING en Meta. Er staan dus heel veel bekende groepen achter.

Zelfs de politie werkt eraan mee, terwijl dat zijn handen inmiddels vol heeft omdat er door een hack informatie van alle agenten in kwaadwillende handen is gekomen. Aan de andere kant biedt dat alleen maar meer reden om iedereen te helpen herinneren dat je de beste antivirussoftware kan hebben, maar toch echt zelf de belangrijkste factor bent in je digitale veiligheid.

Te volgen via sociale media

De cursus is vanaf 8 oktober beschikbaar en elke woensdag volgt er dan weer een nieuwe video die je op sociale media kunt kijken. De campagne is herkenbaar aan duidelijke leuzen zoals ‘Wachtwoord: 1234’ en ‘Hoi mam, dit is mijn nieuwe nummer.’ Goed dus om ook je ouders op deze cursus te wijzen, want oudere mensen raken vaak betrokken bij dit soort dingen omdat ze denken dat jij het bent die een bericht stuurt en om geld vraagt. Spreek bijvoorbeeld met ze af dat je altijd een bepaald woord zal zeggen. Want ja, met AI is tegenwoordig zelfs je stem na te doen, dus zeggen dat je even belt is ook een risico.

In de cursus komen online oplichting voorbij, maar ook het belang van goede wachtwoorden, wat we doen met deepfakes, waar je op moet letten bij het over je grenzen gaan in de (online) liefde en de potentiële polarisatie op sociale media. Ook als je alles al denkt te weten, zul je er waarschijnlijk toch nog wel iets van leren, dus lekker klaarzitten vanaf volgende woensdag.