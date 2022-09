Uber is gehackt, mogelijk door bekende hackersgroep Lapsus$

Uber, maar mogelijk ook Rockstar (van GTA 6), zou vorige week niet zomaar zijn gehackt, maar door iemand die is aangesloten bij de hackersgroep Lapsus$. Deze hackersgroep wist eerder al veelvuldig het nieuws te halen door de grote hacks die het uitvoert op bekende, populaire merken. Uber geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat de dader iemand van Lapsus$ is.

Hack op Uber

Net als bij Rockstar werd ook bij deze aanval op Slack bekendgemaakt dat de hacker toegang had tot de systemen van het bedrijf. In het geval van Uber is dat waarschijnlijk gelukt door een medewerker zijn wachtwoord te laten afgeven. Hoe hij of zij precies te werk is gegaan is nog onbekend, maar dat is waarschijnlijk middels phishing of social engineering gegaan.

De hacker zei toegang te hebben tot de broncode van Uber, maar ook interne e-mails en overige systemen van het bedrijf. Uber is enorm geschrokken en haalde meteen menig systeem offline. Uiteindelijk blijkt uit onderzoek dat de hacker geen toegang had tot gebruikersgegevens van klanten van Uber. Ook is er geen betalingsinformatie gestolen, dus dat zou betekenen dat je als klant iets minder te vrezen hebt door dit hack.