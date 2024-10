Nee, LEGO raadt je niet aan de LEGO Coin te kopen

Dat laatste lijkt een ver-van-LEGO’s-bed-show: het is een vrij behoudend bedrijf dat zich richt op plastic blokjes en virtuele ervaringen voor -vooral- kinderen. Niet heel logisch dat het zich zou inlaten met crypto. De ‘muntjes’ in LEGO-games heten bijvoorbeeld studs en zijn van die ronde eenknoppige LEGO-steentjes. Toch betekent het feit dat LEGO niet zo snel in crypto zou stappen niet dat dit nu af is: hoe heeft iemand zomaar iets op de LEGO-site kunnen plaatsen? Was het een medewerker zelf, was het een hacker die bijvoorbeeld door een phishing-aanval toegang kreeg?

Geen gebruikersdata gelekt

LEGO zegt er niets over. Tegen Engadget zegt het alleen dat de situatie snel was opgelost en dat er geen gebruikersdata is buitgemaakt. De banner die op LEGO.com te zien was maakte reclame voor een LEGO Coin, maar de link ging naar een pagina waarop je LEGO Tokens kon kopen met Ethereum. We zijn benieuwd of veel mensen het toch hebben gedaan: helemaal binnen de cryptovaluta weten we dat soms als je er vroeg bij bent, je enorm rijk kunt worden. Maar helaas, er zijn vooral heel veel scams en daar is dit er een van. Maar ja, juist als het om LEGO met al zijn collector’s editions gaat, zijn mensen misschien geneigd om meteen als ze het zien te kopen en zich niet even achter de oren te krabben. Of er mensen in de scam zijn getrapt is nog niet bekend.

In ieder geval doet LEGO geen uitspraken over hoe dit is gebeurd. Het zegt alleen: “Op 5 oktober 2024 verscheen er kort een ongeautoriseerde banner op LEGO.com. Deze werd snel verwijderd en het probleem is opgelost. Er zijn geen gebruikersaccounts aangetast en klanten kunnen gewoon blijven winkelen. De oorzaak is geïdentificeerd en we implementeren maatregelen om herhaling te voorkomen.” Mocht je dus een LEGO Token hebben gekocht, dan ben je waarschijnlijk opgelicht: informeer je bank hierover.