‘Losgeld’ apps in Mac App Store eisen een abonnement

Malafide apps, het is een fenomeen waar we niet snel van af zullen komen. Zowel Google, in haar Play Store, als Apple, met de App Store, doen veel om te voorkomen dat dergelijke apps afgevangen worden voordat ze hun kwade bedoelingen kracht bij kunnen zetten door de officiële, goedgekeurde, status krijgen. Dat lukt vaak, getuige de regelmatige berichten over geweigerde en verwijderde malafide apps.

Soms glippen er echter ook een, of meerdere, door de mazen van de controles heen. Die worden, als we geluk hebben, redelijk snel ontdekt door ontwikkelaars en andere experts die zich ten doel gesteld hebben de verschillende applicatiewinkels te verlossen van foute apps. Kosta Eleftheriou is zo’n ontwikkelaar. Hij ontdekte deze week een bijzondere malafide app die er in geslaagd is de controles van de App Store voor Mac-apps te omzeilen.

Abonnement verplicht!

My Metronome is een app die, als je hem eenmaal opgestart hebt, direct met een melding komt dat je hem alleen nog kunt deactiveren door een abonnement van 10 dollar per maand te nemen. Annuleren of afsluiten gaat dan al niet meer, waardoor je niets anders rest dan te dokken. Gelukkig was er voor Mac-gebruikers nog wel een workaround: het geforceerd afsluiten van de app – via de toetsencombinatie <CMD><ALT><ESC>.