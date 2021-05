Apple verwijdert app die alleen gebruikt kon worden na positieve beoordeling

Wanneer een gebruiker de UPNP Xtreme app, die nu dus niet meer beschikbaar is in de App Store, voor het eerst opstartte, dan werd automatisch de popup van de App Store voor deze app geopend. Pas als de gebruiker de app vervolgens met minimaal drie sterren beoordeelde, kon de app gebruikt worden. Bij een of twee sterren werkte de app niet en het was ook niet mogelijk om het popup window te sluiten. Eleftheriou liet het bewijs voor deze rare praktijken zien in een video op Twitter.

Wanneer je een app ontwikkelt dan streef je er natuurlijk naar dat gebruikers de app leuk of goed vinden en dat liefst ook laten blijken middels een multi-sterren beoordeling. Het fenomeen van de fake reviews kennen we natuurlijk al langer. Zogenaamde tevreden gebruikers die apps en producten van lof en veel sterren voorzien. Maar een app die je alleen kunt gebruiken nadat je hem positief beoordeeld hebt? Dat is, of beter gezegd was, nieuw.

In de video is duidelijk te zien dat het niet mogelijk is om de review popup de sluiten zonder minimaal drie sterren te geven. De optie om een of twee sterren te geven is zelfs helemaal niet actief en ook als je drie of meer sterren geeft, kun je nog altijd niet op 'cancel' drukken om de review niet te posten.



Exit voor UPNP Extreme

Toch gaven sommige gebruikers aan dat ze er op een of andere manier toch in geslaagd waren een lagere reviewscore te posten. Hoe dat precies ging is niet bekend, en ook niet meer echt relevant aangezien de app uit de App Store verwijderd is.

Nog los van het feit dat het natuurlijk in strijd is met de voorwaarden van de App Store om de werking van een app te koppelen aan een positieve review, is het volgens de spelregels van Apple ook verboden om direct, bij de eerste keer openen van een app, de review popup te openen. Vragen om een review mogen app-ontwikkelaars doorgaans sowieso maar enkele keren per jaar doen.

