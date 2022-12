LastPass gehackt: moet je nu je wachtwoorden veranderen?

Wachtwoordmanager LastPass blijkt te zijn gehackt in augustus. Een enorm vervelende situatie, want juist een wachtwoordmanager zou veilig moeten zijn. Het is immers een plek die je toegang geeft tot je wachtwoorden op allerlei verschillende platforms. Eerder deze week bleek dat er een hack op LastPass was in augustus en er werd gedacht dat het wel meeviel, maar nu blijken er daadwerkelijk gegevens van gebruikers te zijn gestolen.

Wachtwoordmanager gehackt

Het is nog onbekend om welke gegevens het gaat: gaat het om bijvoorbeeld een e-mailadres of gebruikersnaam. Of moeten gebruikers zich ook zorgen maken om hun wachtwoorden? De ontwikkelaar die hoofdverantwoordelijk is voor de beveiliging van LastPass is het nog aan het onderzoeken, maar LastPass heeft wel bekendgemaakt dat er geen toegang is geweest tot de wachtwoorden die mensen binnen de app hebben opgeslagen. De hacker had ook niet ingebroken bij LastPass, maar bij een externe opslagdienst dat het bedrijf gebruikt.

Om de vraag te beantwoorden of je nu je wachtwoorden moet veranderen: in principe niet. Zolang LastPass aangeeft dat je wachtwoorden veilig zijn gebleven, kun je er vanuitgaan dat dat ook klopt. Vertrouw je het echter toch niet helemaal: het kan natuurlijk nooit kwaad om je wachtwoord te veranderen. Het is zelfs erg slim om dat regelmatig te doen, zodat mocht er toch gaandeweg iemand zijn die wachtwoord ontfutseld, hij of zij niet te lang de mogelijkheid heeft om daar misbruik van te maken.