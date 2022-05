Wereld Wachtwoorddag: Waarom gebruiken we ze eigenlijk nog?

Heb je je wachtwoord recent nog veranderd? Zo nee, toch even doen nu. Zo blijft je account het veiligst, als je tenminste voor een ingewikkeld wachtwoord kiest. Met twee factor authenticatie en met gebruik van een wachtwoordmanager alsjeblieft. Wat een rompslomp: waarom gebruiken we eigenlijk nog wachtwoorden ?

Wereld Wachtwoorddag

Op deze Wereld Wachtwoorddag (die al 19 jaar wordt gehouden) kunnen we je natuurlijk tips geven over hoe je je wachtwoord het meest veilig houdt (en op zich hebben we dat hierboven ook gedaan), maar in plaats daarvan proberen we de vraag te beantwoorden waarom we die wachtwoorden eigenlijk überhaupt nog gebruiken.

Toch zijn er meer dan 300 miljard wachtwoorden in omloop. Zijn we inmiddels met alle technologische ontwikkelingen niet al veel verder? Toch is het vaak iets waar we op terugvallen: zelfs als je telefoon je gezicht niet herkent of je vingerafdruk niet kan lezen, dan is een cijfercode de laatste strohalm om toch nog toegang te krijgen.