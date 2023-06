Handig: Apple ID’s kunnen nu passkeys gebruiken

Als je deel uitmaakt van de bètatest van iOS 17 of macOS Sonoma, dan heb je geluk: je kunt namelijk passkeys gebruiken. Het woord is een combinatie van password en keys en dat betekent: toegang. Makkelijke toegang. Passkeys worden inmiddels bij steeds meer grote merken geïmplementeerd en in de upgrades van de besturingssystemen van iPhone en MacBooks zitten die ook. Dit is wat het inhoudt en wat je er binnen het Apple-ecosysteem van mag verwachten.

Nieuwe inlogmethode

Wachtwoorden zijn al tijden een doorn in het oog van beveiligingsexperts. Hoe vaak ze ook zeggen dat je moet zorgen voor een verschillend en zeer complex wachtwoord bij elk account dat je aanmaakt: er gaat nog steeds veel fout met wachtwoorden. Wat zou het fijn zijn als we geen complexe wachtwoorden meer hoefden te verzinnen, en als we makkelijk toegang konden krijgen zonder vanalles te moeten typen.

Daar hebben diverse grote techbedrijven zich dan ook over gebogen in de laatste jaren en daaruit zijn passkeys voortgekomen. Het idee is dat je apparaat zelf de toegang is. Immers gebruik je op je smartphone als het goed is een wachtwoord of je biometrische gegevens zoals een vingerafdruk of een gezichtsscan om toegang te krijgen. Met die ‘inloggegevens’ kun jij straks toegang krijgen tot allerlei apps, zo is het idee van passkeys.