Grote storing legt DigiD en Eindhoven Airport plat

DigiD werkt niet, vanaf Eindhoven blijft het stil met vliegtuigen en op Schiphol kan de marechaussee de poortjes niet gebruiken. Een grote overheidsstoring legt momenteel verschillende overheidsplatformen stil. Het zou niet gaan om een hack, meldt het Nationaal Cybersecuritycentrum.

DigiD offline

Een storing treft verschillende overheidssoftware sinds 22:00 uur gisteravond, schrijft AD. Kustwacht Nederland heeft er last van, de Koninklijke Marechaussee en meer overheidsinstellingen, waardoor alles op de luchthavens in Nederland wat meer tijd in beslag neemt. Vanaf Eindhoven Airport kunnen door de storing zelfs helemaal geen vluchten vertrekken. Ook de politie, brandweer en ambulance hebben er last van.

Er zou geen hack in het spel zijn, maar waar het wel aan ligt is onbekend.

Update 13:00 uur – de storing blijkt te zijn ontstaan in een datacenter en specifiek met de software van Defensie, waardoor het zo is doorgesneeuwbald naar andere hulpdiensten van de overheid. Eindhoven Airport zal pas weer vanaf 17:00 uur up and running zijn.